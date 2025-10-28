Matchwinner Rilind Nivokazi jubelt gegen St. Gallen gleich doppelt Keystone

St. Gallen muss den FC Thun an der Tabellenspitze ziehen lassen. Die Ostschweizer unterliegen in der 11. Runde der Super League nach früher Führung dem FC Sion mit 2:3.

Keystone-SDA SDA

Nach dem 5:0 am Samstag gegen die Grasshoppers strebte der FC St. Gallen im Wallis den dritten Vollerfolg in Serie an. Daraus wurde trotz einem perfekten Start jedoch nichts. Carlo Boukhalfa brachte die Ostschweizer zwar bereits in der 5. Minute per Foulpenalty in Führung. Dann folgte jedoch der grosse Auftritt von Rilind Nivokazi.

Vier Minuten nach der Gästeführung holte der 25-jährige Kosovare einen Penalty heraus, den Ali Kabacalman souverän verwandelte. Dann drehte Nivokazi die Partie noch vor der Pause mittels Doppelschlag komplett (42./45.). Für den Neuzugang von Bellinzona waren es bereits die Saisontreffer Nummer 4 und 5.

Nur kurz musste das Team von Didier Tholot nach dem späten Anschlusstreffer von Joker Mihailo Stevanovic (89.) noch zittern. Dann war der erste Sieg vor Heimpublikum gegen die Ostschweizer seit beinahe vier Jahren in trockenen Tüchern.

Sion kann sich in der Tabelle nach vorne orientieren und liegt auf Platz 4 nur noch drei Punkte hinter St. Gallen, das seinerseits den Anschluss an Leader Thun (3:0 gegen Winterthur) verlor und nun vier Punkte hinter dem Tabellenführer liegt.

Telegramm:

Sion – St.Gallen 3:2 (3:1)

8500 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 5. Boukhalfa (Penalty) 0:1. 9. Kabacalman (Penalty) 1:1. 42. Nivokazi 2:1. 45. Nivokazi (Hefti) 3:1. 89. Stevanovic 3:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (85. Diack); Chouaref (72. Lukembila), Chipperfield (71. Bouchlarhem), Berdayes (71. Rrudhani); Nivokazi (79. Sow).

St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, May; Witzig (86. Stevanovic), Görtler, Neziri, Boukhalfa (72. Vandermersch), Okoroji (72. Ouattara); Vogt (58. Vladi), Balde (58. Efekele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 8. Stanic, 27. Boukhalfa, 38. Vogt, 52. Görtler, 52. Hajrizi, 80. Rrudhani.

Resultate und Rangliste:

Dienstag: Thun – Winterthur 3:0 (2:0). – Mittwoch: Basel – Zürich 20.30. Lausanne-Sport – Servette 20.30. – Donnerstag: Grasshoppers – Young Boys 20.30. Lugano – Luzern 20.30.

1. Thun 11/25 (23:13). 2. St. Gallen 11/21 (25:13). 3. Basel 10/18 (20:15). 4. Sion 11/18 (17:13). 5. Young Boys 10/17 (18:19). 6. Luzern 10/14 (18:17). 7. Lugano 10/13 (14:17). 8. Zürich 10/13 (15:19). 9. Lausanne-Sport 10/12 (20:15). 10. Servette 10/11 (15:19). 11. Grasshoppers 10/9 (14:18). 12. Winterthur 11/3 (12:33).