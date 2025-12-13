  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Sion gewinnt dank Racioppi, Remis zwischen FCZ und Winterthur

SDA

13.12.2025 - 20:01

Jonathan Asp Jensen scheitert vom Penaltypunkt an Anthony Racioppi
Jonathan Asp Jensen scheitert vom Penaltypunkt an Anthony Racioppi
Keystone

Der FC Sion bestätigt in der 17. Runde mit dem 1:0 gegen die Grasshoppers den Sieg von vor einer Woche gegen YB. Zürich und Winterthur trennen sich 2:2.

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:01

13.12.2025, 20:08

Wie am letzten Wochenende konnte sich Sion auf seinen Goalie Anthony Racioppi verlassen. Dieser hielt gegen GC in der 75. Minute den Penalty von Jonathan Asp Jensen. Kurz vor der Pause hatte es auf Sittener Seite Benjamin Kololli besser gemacht als der Däne und vom Elfmeterpunkt getroffen.

Die anderen beiden Zürcher Super-League-Klubs neutralisierten sich im Letzigrund. Der formstarke FCZ schaffte nach einem 0:1-Pausenrückstand durch Tore von Damienus Reverson und Philippe Keny die Wende, bevor sich Winterthur in der 90. Minute doch noch den verdienten Punkt sicherte. Roman Buess traf mit einem selber provozierten Penalty.

Meistgelesen

Millimeter-Entscheid in Thun: Balde schiesst St.Gallen in Führung
FCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit
Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Sion – GC 1:0

Sion – GC 1:0

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Zürich – Winterthur 2:2

Zürich – Winterthur 2:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Sion – GC 1:0

Sion – GC 1:0

Zürich – Winterthur 2:2

Zürich – Winterthur 2:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

England. Liverpool gewinnt mit Mohamed Salah

EnglandLiverpool gewinnt mit Mohamed Salah

Deutschland. St. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt

DeutschlandSt. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt

Ricardinho stellt neuen Weltrekord auf. Brasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch

Ricardinho stellt neuen Weltrekord aufBrasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch