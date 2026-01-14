Sion jubelt über den ersten Sieg im neuen Jahr Keystone

Sion gewinnt die erste Super-League-Partie des neuen Jahres mit 2:0 gegen den FC Winterthur. Das Team von Patrick Rahmen wartet damit weiter auf den ersten Sieg in der Liga seit Ende November.

Keystone-SDA SDA

Das Nachholspiel zwischen Sion und Winterthur, das vor der Winterpause wegen zu vielen krankheitsbedingten Ausfällen auf Seite der Winterthurer nicht hatte stattfinden können, begann ausgeglichen. Das erste Tor, das später vom VAR aberkannt wurde, erzielten gar die Gäste aus dem Kanton Zürich.

Der erste gültige Treffer gelang schliesslich Winsley Boteli in der 70. Minute – zuvor hatte Sion bereits dreimal Aluminium getroffen. Nur sechs Minuten später erhöhte Ilyas Chouaref auf 2:0, den späteren Endstand.

Damit kehrte Sion, das die letzte Partie vor der Winterpause gegen St. Gallen verlor, wieder zum Siegen zurück. In der Meisterschaft belegt die Mannschaft den 5. Platz – nur drei Punkte hinter dem aktuell drittplatzierten Lugano. Winterthur bleibt hingegen weiter das deutliche Schlusslicht der Liga.