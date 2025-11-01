Die Thuner jubeln, die Sittener ärgern sich Keystone

Der FC Sion verpasst die Revanche gegen den FC Thun und verliert auch das zweite Duell innert einer Woche. Die Walliser unterliegen im Berner Oberland nach Führung 1:2.

Keystone-SDA SDA

Es war eine schmerzhafte Niederlage für die Gäste, die zunächst klar besser gespielt hatten als der überraschende Leader der Super League. Nachdem Numa Lavanchy bereits eine gute Chance hatte liegen lassen, sorgte Baltazar Costa nach einer Viertelstunde für die verdiente Führung. Diese hätte Ali Kabacalman in der 30. Minute ausbauen können, als der Schiedsrichter nach einem Zurückhalten auf Penalty entschieden hatte. Doch der Sittener lobbte den Ball über das Gehäuse und liess damit die Chance auf das 2:0 fahrlässig liegen.

Die Strafe folgte noch vor der Pause. Christopher Ibayi traf nach schöner Vorarbeit von Michael Heule per Direktabnahme. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der Kongolese dafür, dass das Momentum die Seiten wechselte. Die Thuner wirkten in der zweiten Halbzeit fokussierter und kamen durch Elmin Rastoder zum 2:1, auf das die Gäste keine Antwort mehr fanden.

Damit verlor Sion eine Woche nach dem 0:1 vor heimischem Publikum auch das «Rückspiel» in Thun. Die Oberländer bauen derweil ihre Führung an der Tabellenspitze aus. Mit dem fünften Sieg in Serie haben sie nun schon 28 Punkte auf dem Konto. Sie liegen sieben Zähler vor St. Gallen und Basel, die am Sonntag spielen.

Telegramm

Thun – Sion 2:1 (1:1)

9530 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 15. Baltazar Costa 0:1. 39. Ibayi (Heule) 1:1. 65. Rastoder (Ibayi) 2:1.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (84. Montolio); Käit, Bertone; Reichmuth (69. Meichtry), Imeri (57. Roth); Ibayi (69. Labeau), Rastoder (85. Gutbub).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman (76. Rrudhani), Baltazar Costa; Chouaref, Chipperfield (71. Bouchlarhem), Berdayes (71. Lukembila); Nivokazi (70. Boteli).

Bemerkungen: 30. Kabacalman verschiesst Penalty. Verwarnungen: 28. Dähler, 68. Roth, 79. Bouchlarhem, 86. Gutbub, 92. Meichtry.