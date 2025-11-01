  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Thun – Sion 2:1 Sion lässt fahrlässig Punkte liegen

SDA

1.11.2025 - 20:20

Die Thuner jubeln, die Sittener ärgern sich
Die Thuner jubeln, die Sittener ärgern sich
Keystone

Der FC Sion verpasst die Revanche gegen den FC Thun und verliert auch das zweite Duell innert einer Woche. Die Walliser unterliegen im Berner Oberland nach Führung 1:2.

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:20

01.11.2025, 20:22

Es war eine schmerzhafte Niederlage für die Gäste, die zunächst klar besser gespielt hatten als der überraschende Leader der Super League. Nachdem Numa Lavanchy bereits eine gute Chance hatte liegen lassen, sorgte Baltazar Costa nach einer Viertelstunde für die verdiente Führung. Diese hätte Ali Kabacalman in der 30. Minute ausbauen können, als der Schiedsrichter nach einem Zurückhalten auf Penalty entschieden hatte. Doch der Sittener lobbte den Ball über das Gehäuse und liess damit die Chance auf das 2:0 fahrlässig liegen.

Die Strafe folgte noch vor der Pause. Christopher Ibayi traf nach schöner Vorarbeit von Michael Heule per Direktabnahme. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der Kongolese dafür, dass das Momentum die Seiten wechselte. Die Thuner wirkten in der zweiten Halbzeit fokussierter und kamen durch Elmin Rastoder zum 2:1, auf das die Gäste keine Antwort mehr fanden.

Damit verlor Sion eine Woche nach dem 0:1 vor heimischem Publikum auch das «Rückspiel» in Thun. Die Oberländer bauen derweil ihre Führung an der Tabellenspitze aus. Mit dem fünften Sieg in Serie haben sie nun schon 28 Punkte auf dem Konto. Sie liegen sieben Zähler vor St. Gallen und Basel, die am Sonntag spielen.

Telegramm

Thun – Sion 2:1 (1:1)

9530 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 15. Baltazar Costa 0:1. 39. Ibayi (Heule) 1:1. 65. Rastoder (Ibayi) 2:1.

Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule (84. Montolio); Käit, Bertone; Reichmuth (69. Meichtry), Imeri (57. Roth); Ibayi (69. Labeau), Rastoder (85. Gutbub).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman (76. Rrudhani), Baltazar Costa; Chouaref, Chipperfield (71. Bouchlarhem), Berdayes (71. Lukembila); Nivokazi (70. Boteli).

Bemerkungen: 30. Kabacalman verschiesst Penalty. Verwarnungen: 28. Dähler, 68. Roth, 79. Bouchlarhem, 86. Gutbub, 92. Meichtry.

Meistgelesen

Das ändert sich im November in der Schweiz
Zu riskant: Armeechef Süssli sagt Nein zu Microsoft Office 365
Brutale Familienfehde erschüttert kretisches Bergdorf

Videos aus dem Ressort

Thun – Sion 2:1

Thun – Sion 2:1

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Winterthur – Servette 4:2

Winterthur – Servette 4:2

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Atlético Madrid - Sevilla 3:0

Atlético Madrid - Sevilla 3:0

LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Thun – Sion 2:1

Thun – Sion 2:1

Winterthur – Servette 4:2

Winterthur – Servette 4:2

Atlético Madrid - Sevilla 3:0

Atlético Madrid - Sevilla 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Belgien. Marc Giger trifft doppelt

BelgienMarc Giger trifft doppelt

Real Madrid. Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

Real MadridMbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

Fitnesstrainer in der Hauptrolle. Diese Cup-Geschichte aus den Niederlanden ist ziemlich verrückt

Fitnesstrainer in der HauptrolleDiese Cup-Geschichte aus den Niederlanden ist ziemlich verrückt