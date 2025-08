Sion-Trainer Didier Tholot freut sich über den klaren Sieg gegen Lugano Keystone

Nach zwei Runden steht in der Super League ein überraschendes Trio noch ohne Punktverlust da. Am Sonntag gewinnen auch Thun und Sion ihre zweiten Spiele und ziehen mit St. Gallen gleich.

Keystone-SDA SDA

Thun besiegte Lausanne-Sport im Heimspiel 2:1. Die Berner Oberländer verdienten sich den Erfolg mit mutigem Offensivspiel und solidarischer Verteidigung. Die Waadtländer, die unter der Woche im Europacup zu einem 5:0-Sieg gekommen waren, fanden gegen den überraschenden Aufsteiger kaum ein Durchkommen.

Sion verpasste Lugano beim 4:0 einen Denkzettel. Die Walliser hatten im Tourbillon zwar weniger Ballbesitz, zeigten sich vor dem Tor aber deutlich effizienter als die Gäste aus dem Tessin. Während die Sittener in dieser Saison bereits sieben Tore auf dem Konto haben, ist der Fehlstart des ambitionierten FC Lugano nach der zweiten Niederlage perfekt.

Der FC Zürich verhinderte in Luzern die zweite Saison-Pleite. Umeh Emmanuel traf in der 78. Minute zum Ausgleich, nachdem Adrian Grbic das Heimteam sechs Minuten davor in Führung geschossen hatte. Die Punkteteilung war im Spiel mit wenigen Höhepunkten leistungsgerecht.

Bereits am Samstag hatte St. Gallen einen 4:1-Sieg gegen Servette gefeiert. Ausserdem holte Meister Basel beim 2:1 gegen GC den ersten Saisonsieg, während sich Winterthur und YB 1:1 unentschieden trennten.

Tabelle

Resultate. Samstag: Servette – St. Gallen 1:4 (1:3). Winterthur – Young Boys 1:1 (0:1). Basel – Grasshoppers 2:1 (1:0). – Sonntag: Thun – Lausanne-Sport 2:1 (1:0). Luzern – Zürich 1:1 (0:0). Sion – Lugano 4:0 (2:0).

Rangliste: 1. Sion 2/6 (7:2). 2. St. Gallen 2/6 (6:2). 3. Thun 2/6 (4:2). 4. Young Boys 2/4 (4:2). 5. Luzern 2/4 (4:3). 6. Lausanne-Sport 2/3 (4:4). 7. Basel 2/3 (3:3). 8. Winterthur 2/1 (3:4). 8. Zürich 2/1 (3:4). 10. Grasshoppers 2/0 (3:5). 11. Servette 2/0 (2:7). 12. Lugano 2/0 (1:6).