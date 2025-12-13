Jonathan Asp Jensen (wird von GC-Goalie Justin Hammel getröstet Keystone

GC kassiert eine dritte Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer. Jonathan Arp Jensen ist mit einem Lattenschuss und einem verschossenen Penalty beim 0:1 in Sitten die unglückliche Figur.

Keystone-SDA SDA

Zum zweiten Mal schon in diesem Kalenderjahr haben die Grasshoppers drei Spiele ohne eigenen Treffer aneinandergereiht. Mit 19 Toren in nunmehr 17 Spielen haben die Zürcher die schlechteste Offensive der Liga. Auch in Sitten konnten sie dieses Manko im Abschluss nicht verbergen.

Am gefährlichsten war eine Aktion von Jonathan Arp Jensen, der jungen Leihgabe von Bayern München, der schon in der 2. Minute mit einem Schuss nur die Latte traf. Später verpasste der Däne das 1:1 auf dem Silbertablett. Sein ungenügend geschossener Penalty wurde von Anthony Racioppi gehalten.

Wie schon am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen YB war Goalie Racioppi ein wichtiger Faktor für den FC Sion. Für den einzigen Treffer war Benjamin Kololli verantwortlich, der kurz vor der Pause einen Penalty verwertete. Dass es beim 1:0 blieb, dürfte nicht zuletzt Sions Topskorer Rilind Nivokazi gefreut haben. Dieser vergab in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das mehr als fast sichere 2:0.

Telegramm:

Sion – Grasshoppers 1:0 (1:0)

8350 Zuschauer. – SR Turkes. – Tor: 43. Kololli (Penalty) 1:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar Costa (66. Sow); Kololli (81. Bouchlarhem), Rrudhani (61. Chipperfield), Chouaref (81. Boteli); Nivokazi (61. Berdayes).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Stroscio; Krasniqi (81. Creti), Zvonarek, Meyer, Ullmann (81. Giandomenico); Clemente (86. Diarrassouba), Plange (90. Muci), Jensen.

Bemerkungen: 75. Racioppi hält Penalty von Jensen. Verwarnungen: 24. Meyer, 27. Hajrizi, 54. Abels, 74. Kololli.