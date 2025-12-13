  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sion – GC 1:0 Sion trifft vom Penaltypunkt, GC nicht

SDA

13.12.2025 - 20:22

Jonathan Asp Jensen (wird von GC-Goalie Justin Hammel getröstet
Jonathan Asp Jensen (wird von GC-Goalie Justin Hammel getröstet
Keystone

GC kassiert eine dritte Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer. Jonathan Arp Jensen ist mit einem Lattenschuss und einem verschossenen Penalty beim 0:1 in Sitten die unglückliche Figur.

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:22

13.12.2025, 20:24

Zum zweiten Mal schon in diesem Kalenderjahr haben die Grasshoppers drei Spiele ohne eigenen Treffer aneinandergereiht. Mit 19 Toren in nunmehr 17 Spielen haben die Zürcher die schlechteste Offensive der Liga. Auch in Sitten konnten sie dieses Manko im Abschluss nicht verbergen.

Am gefährlichsten war eine Aktion von Jonathan Arp Jensen, der jungen Leihgabe von Bayern München, der schon in der 2. Minute mit einem Schuss nur die Latte traf. Später verpasste der Däne das 1:1 auf dem Silbertablett. Sein ungenügend geschossener Penalty wurde von Anthony Racioppi gehalten.

Wie schon am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen YB war Goalie Racioppi ein wichtiger Faktor für den FC Sion. Für den einzigen Treffer war Benjamin Kololli verantwortlich, der kurz vor der Pause einen Penalty verwertete. Dass es beim 1:0 blieb, dürfte nicht zuletzt Sions Topskorer Rilind Nivokazi gefreut haben. Dieser vergab in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das mehr als fast sichere 2:0.

Telegramm:

Sion – Grasshoppers 1:0 (1:0)

8350 Zuschauer. – SR Turkes. – Tor: 43. Kololli (Penalty) 1:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar Costa (66. Sow); Kololli (81. Bouchlarhem), Rrudhani (61. Chipperfield), Chouaref (81. Boteli); Nivokazi (61. Berdayes).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Stroscio; Krasniqi (81. Creti), Zvonarek, Meyer, Ullmann (81. Giandomenico); Clemente (86. Diarrassouba), Plange (90. Muci), Jensen.

Bemerkungen: 75. Racioppi hält Penalty von Jensen. Verwarnungen: 24. Meyer, 27. Hajrizi, 54. Abels, 74. Kololli.

Meistgelesen

St.Gallen gewinnt Spitzenspiel  auf drei Punkte an Leader Thun ran
Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»
US-Influencer feiert Schweizer Tankstelle ab – damit ist er nicht allein

Videos aus dem Ressort

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Challenge League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Thun – St.Gallen 0:2

Thun – St.Gallen 0:2

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Stade-Lausanne – Yverdon 4:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Barcelona - Osasuna 2:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Thun – St. Gallen 0:2. Das Spitzenspiel in Thun geht an den Verfolger

Thun – St. Gallen 0:2Das Spitzenspiel in Thun geht an den Verfolger

England. Liverpool gewinnt mit Mohamed Salah

EnglandLiverpool gewinnt mit Mohamed Salah

Deutschland. St. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt

DeutschlandSt. Pauli beendet Durststrecke, auch Leverkusen gewinnt