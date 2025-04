Sions Numa Lavanchy behauptet sich gegen Servettes Dereck Kutesa Keystone

Servette bleibt zum dritten Mal in Folge sieglos. Auch gegen den formschwachen FC Sion müssen sich die Genfer mit einem 1:1 begnügen.

Die Walliser waren dem Sieg im heimischen Tourbillon sogar näher. Der Führungstreffer in der 65. Minute durch Numa Lavanchy war verdient und auch nach dem Ausgleich durch Servettes Alioune Ndoye hatten die Sittener die besseren Torchancen. In der 82. Minute stoppte sich das Heimteam jedoch selbst, als Noé Sow mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen wurde.

Das Unentschieden ist vor allem für Servette bitter, das den FC Basel an der Tabellenspitze langsam aus den Augen verliert. Die Genfer, die in den letzten fünf Runden nur vier Punkte holten, liegen nun sechs Zähler hinter dem Leader. Von hinten ist der FC Luzern bis auf einen Punkt an Servette herangerückt – am Ostermontag treffen die beiden Teams im direkten Duell aufeinander.

Auch die Ausbeute von Sion ist mit drei Punkten aus den letzten fünf Runden dürftig. Die Walliser liegen nur noch drei Punkte vor GC und Yverdon, der Barrageplatz rückt immer näher. Vor der Abstiegsrunde steht noch das Duell mit St. Gallen auf dem Programm.

Telegramm

Sion – Servette 1:1 (0:0)

14'100 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tore: 65. Lavanchy (Hajrizi) 1:0. 69. Ndoye (Kutesa) 1:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Barba; Baltazar Costa, Kabacalman; Chipperfield (13. Berdayes; 75. Marquinhos Cipriano), Miranchuk (75. Sorgic), Kololli (86. Bouchlarhem); Chouaref (86. Kasami).

Servette: Mall; Scandurra, Adams, Severin, Baron; Douline (75. Keyan Varela), Cognat; Stevanovic, Antunes (75. Ondoua), Kutesa (84. Guillemenot); Beniangba (61. Ndoye).

Bemerkungen: 82. Gelb-Rote Karte gegen Sow. Verwarnungen: 60. Sow, 85. Kabacalman, 94. Adams.