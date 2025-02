Celestini: «Wenn du zu viel überlegst, findest du die Lösung nicht»

Fabio Celestini hat den FC Basel wieder zu einem Meisterkandidaten entwickelt. Der 49-Jährige hat in seiner Trainer-Karriere schon viel erlebt – und auch gelernt. Celestini erinnert sich bei blue Sport an die Zeit in Lausanne, als er zu verkopft war.

14.02.2025