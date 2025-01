Yann Sommers Arbeitstag in Venedig verlief trotz Sieg nicht ohne Zwischenfälle Keystone

Der Schweizer Torhüter Yann Sommer bleibt beim 1:0-Sieg von Inter Mailand bei Venezia im vierten Spiel in Folge in der Serie A ungeschlagen.

Keystone-SDA, sda SDA

Insgesamt liess der 36-Jährige in seinem 26. Pflichtspiel der Saison zum 16. Mal kein Gegentor zu. Den einzigen Treffer der Partie in Venedig erzielte Matteo Darmian in der 16. Minute.

Nach dem sechsten Meisterschaftssieg in Serie liegt Inter in der Tabelle weiterhin vier Zähler hinter Leader Napoli, das Hellas Verona zu Hause 2:0 bezwang und den fünften Sieg hintereinander feierte. Allerdings haben die Nerazzurri zwei Partien weniger ausgetragen als Napoli.

Das siebtplatzierte Bologna führte im Heimspiel gegen die AS Roma bis zur 98. Minute 2:1, musste sich aber dennoch mit einem Punkt begnügen, da der Ukrainer Artem Dowbyk für die Gäste noch ausglich. Zuvor hatten Thijs Dallinga (61.) und Lewis Ferguson per Penalty (65.) innert vier Minuten ein 0:1 (58.) in ein 2:1 gedreht. Remo Freuler spielte bei den Gastgebern durch, Dan Ndoye wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Michel Aebischer, der dritte Schweizer bei Bologna, ist weiterhin verletzt.