Erstes Tor in der Super League: Franck Surdez setzt den Schlusspunkt hinter den Sieg von Sion Keystone

Sion gewinnt das Westschweizer Duell gegen Lausanne-Sport 3:0. Die Walliser sichern sich den Sieg dank einer starken zweiten Halbzeit.

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Sion, das schon in der ereignisarmen ersten Halbzeit in Person von Rilind Nivokazi näher an einem Torerfolg war, traf in der 57. Minute und nahm dabei ein Geschenk der Gäste dankend an. Der zur Pause eingewechselte Brandon Soppy schlug bei einem Klärungsversuch eine Kerze, Nivokazi legte ab und Benjamin Kololli traf überlegt.

Nur drei Minuten später bot sich Ali Kabacalman aus elf Metern die Chance, das Spiel zu entscheiden. Der Sittener Captain vergab den hart gepfiffenen Penalty jedoch kläglich mit einem Fehlschuss über das Tor. Besser machte es 20 Minuten vor dem Ende Ilyas Chouaref, der Karlo Letica vom Punkt bezwang.

Vier Minuten nach dem 2:0 sorgte Winterneuzugang Frank Surdez für die Entscheidung. Für den Schweizer U21-Nationalspieler war es die Torpremiere in der Super League.

Telegramm:

Sion – Lausanne-Sport 3:0 (0:0)

12'000 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 57. Kololli (Nivokazi) 1:0. 70. Chouaref (Penalty) 2:0. 74. Surdez (Berdayes) 3:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (80. Chipperfield), Baltazar Costa; Kololli (67. Berdayes), Lukembila (67. Surdez), Chouaref (84. N. Sow); Nivokazi (79. Boteli).

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall (46. Soppy), Mouanga, K. Sow, Fofana (83. Poaty); Custodio, Roche (68. Diakite), Beloko (46. Butler-Oyedeji); Traore (46. Lekoueiry), Bair, Janneh.

Bemerkungen: 60. Kabacalman verschiesst Penalty. Verwarnungen: 9. Traore, 31. Janneh, 56. Lekoueiry, 59. K. Sow.