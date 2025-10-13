Schweizer Nationalspieler Djibril Sow steht beim Auswärtsspiel gegen Slowenien in der Startaufstellung Keystone

Nach drei Spielen, in denen die Schweiz mit der gleichen Startaufstellung begonnen hat, nimmt Trainer Murat Yakin eine Änderung vor. Im Auswärtsspiel gegen Slowenien startet Djibril Sow.

Keystone-SDA SDA

Der 28-jährige Sow ersetzt Fabian Rieder, der in den letzten Partien hinter Sturmspitze Breel Embolo ein Dreiergespann mit Dan Ndoye und Ruben Vargas gebildet hatte. Am Freitag wurde der Mittelfeldspieler des FC Sevilla beim 2:0-Auswärtssieg gegen Schweden – ebenfalls für Rieder – eingewechselt und holte kurz darauf den Penalty heraus, der zum 1:0 führte.

Ansonsten vertraut Yakin auf das angestammte Personal. Gregor Kobel ist im Tor, vor ihm bilden Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Viererkette in der Abwehr. Remo Freuler und Granit Xhaka sind wie gewohnt als Doppel-Sechs im Einsatz.

Gegen Slowenien, das wie erwartet mit Benjamin Sesko im Sturm und Captain Jan Oblak im Tor beginnt, kann sich die Schweiz vorzeitig das WM-Ticket sichern. Dafür braucht sie einen Sieg, während Kosovo in Schweden nicht gewinnen darf. Die Partie in Ljubljana wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Sow, Ndoye; Embolo.

Die Aufstellung von Slowenien: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.