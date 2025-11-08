  1. Privatkunden
Winterthur – GC 0:1 Spätes Glück der Hoppers im Kellerduell

SDA

8.11.2025 - 20:07

Nikolas Muci sorgte für den wichtigen Sieg der Grasshoppers
Nikolas Muci sorgte für den wichtigen Sieg der Grasshoppers
Keystone

Die Grasshoppers gewinnen das Kellerduell gegen den FC Winterthur mit 1:0 und beenden ihre Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Keystone-SDA

08.11.2025, 20:07

08.11.2025, 20:10

Lange Zeit lief nicht viel auf der Winterthurer Schützenwiese. Beide Mannschaften zeigten im Duell der beiden schwächsten Defensiven der Liga viel Kampf, brachten den Ball aber nur selten in die gefährlichen Zonen. Das änderte sich in den Schlussminuten mit einer Achterbahn der Gefühle für die Spieler und Fans.

In der 88. Minute traf Andrin Hunziker für den FC Winterthur zum vermeintlichen 1:0. Wegen Offside zählte der Treffer nicht. Die Grasshoppers kamen mit einem blauen Auge davon und profitierten etwa später von einem abgefälschten Ball im Winterthurer Strafraum, den Nikolas Muci erlief und zum späten 1:0 verwertete. Für den jungen Stürmer war es das dritte Saisontor.

Für den FCW, der am letzten Wochenende seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, ist es ein herber Rückschlag in der Tabelle. Der Rückstand auf den vorletzten Platz, den GC inne hat, beträgt wieder sieben Punkte.

Telegramm:

Winterthur – Grasshoppers 0:1 (0:0)

8700 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tor: 92. Muci 0:1.

Winterthur: Kapino; Sidler (93. Momoh), Martins, Durrer, Diaby (81. Rohner); Jankewitz, Zuffi; Dansoko (80. Beyer), Golliard (80. Kasami), Schneider (69. Maluvunu); Hunziker.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Hassane; Marques (59. Krasniqi), Zvonarek, Meyer (67. Mantini), Stroscio; Clemente (87. Diarrassouba), Plange (67. Muci), Jensen.

Bemerkungen: Verwarnungen: 56. Clemente, 76. Diaby, 85. Hassane.

