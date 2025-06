Spanien brachte den Sieg über die Zeit Keystone

Europameister Spanien führt Frankreich zeitweise vor und zieht letztlich mit einem knappen 5:4 in den Final der Nations League ein. Dort trifft er am Sonntag auf Portugal.

Keystone-SDA SDA

Die Spanier machten im zweiten Halbfinal des Final Four in Stuttgart mit zwei Doppelschlägen die Vorarbeit zum Sieg. Nico Williams und Mikel Merino trafen Mitte der ersten Halbzeit zur 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel antworten sie auf die versuchte Aufholjagd der Franzosen mit Treffern von Lamine Yamal mittels Penalty (54.) und Pedri nach einer wunderschönen Kombination (55.). Spätestens nach dem 5:1 durch den zweiten Treffer von Lamine Yamal schien die Entscheidung gefallen, doch die Franzosen kamen mit einem Schlussspurt nochmals nahe ran.

Frankreich war in der Abwehr wohl auch wegen vieler Absenzen sehr fragil. Mit William Saliba, Dayot Upamecano und Jules Koundé fehlten drei Viertel der üblichen Verteidigungsreihe. Fast jeder spanische Vorstoss sorgte für Verwirrung um Goalie Mike Maignan. Individuelle Fehler trugen zur Verunsicherung bei, die Spanien konsequent ausnutzte. Fünf Gegentore hatte Frankreichs Nationalteam letztmals 1969 in einem Testspiel gegen England kassiert.

Bitter war für Frankreichs Starensemble mit Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué oder Michael Olise, dass es Torchancen hatte. Wiederholt scheiterten die Offensivspieler an Spaniens Goalie Unai Simon, zweimal trafen sie die Torumrandung. Erst in der 59. Minute gelang Kylian Mbappé mittels Penalty der erste französische Treffer zum 1:4.

Und in der Schlussviertelstunde kam Frankreich den Spaniern sogar noch nahe. Angeführt vom eingewechselten Debütanten Rayan Cherki kamen die Franzosen bis auf 4:5 heran. Cherki mit einem Traumtor (79.), Dani Vivian mit einem Eigentor und Randal Kolo Muani mit einem Kopfball-Tor (84.) sorgten für die drei späten französischen Treffer zum Neun-Tore-Spektakel.

Frankreich spielt am Sonntag in Stuttgart um den 3. Platz, Spanien strebt in München gegen Portugal den zweiten Titel in der Nations League an.