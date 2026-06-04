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Deutschland Spanier Martinez neuer Trainer in Leverkusen

SDA

4.6.2026 - 14:00

Carles Martinez ist der neue Trainer von Bayer Leverkusen
Carles Martinez ist der neue Trainer von Bayer Leverkusen
Keystone

Bayer Leverkusen nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Spanier Carles Martinez folgt auf den freigestellten Dänen Kasper Hjulmand.

Keystone-SDA

04.06.2026, 14:00

04.06.2026, 14:12

Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein hat er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung gestanden. Mit den Zuständigen in Leverkusen hat er sich auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt.

Die Absetzung des zwölf Jahre älteren Hjulmand, dessen Vertrag auch für die nächste Saison gültig gewesen wäre, kam nicht mehr überraschend. Über die Trennung war in den deutschen Medien schon längere Zeit spekuliert worden, zumal im sportlichen Bereich nicht alles den Erwartungen entsprechend verlaufen war. Leverkusen beendete die Meisterschaft auf Platz 6 und verpasste die Qualifikation für die Champions League. Stattdessen wird das Team des Bayer-Konzerns in der Europa League antreten.

Hjulmand hatte das Amt im vergangenen September nach der Entlassung von Erik ten Hag übernommen. Der Niederländer musste den Posten nach lediglich zwei Monaten und nur zwei Bundesliga-Spielen wieder räumen.

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