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Vom Aufsteiger zum Meister Die Doku zum Thuner Märchen

Syl Battistuzzi

22.5.2026

Trailer: Das Märchen von Thun

Trailer: Das Märchen von Thun

22.05.2026

Niemand hätte beim Saisonstart auf den krassen Aussenseiter gesetzt. Doch am Ende stemmen die Thuner den Pokal in die Höhe. blue Sport hat die Berner Oberländer während ihrer märchenhaften Meistersaison hautnah begleitet. Der Meisterfilm: einzigartig, historisch, wundervoll.

Redaktion blue Sport

22.05.2026, 18:52

22.05.2026, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Thun wurde als Aufsteiger sensationell Schweizer Meister. 
  • blue Sport rekonstruiert in einer 50-minütigen Doku die grösste Überraschung der Schweizer Fussballhistorie.
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Das Märchen von Thun
Das Märchen von Thun

Fr 22.05. 20:00 - 20:50 ∙ blue Zoom D ∙ 50 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

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