Trailer: Das Märchen von Thun 22.05.2026

Niemand hätte beim Saisonstart auf den krassen Aussenseiter gesetzt. Doch am Ende stemmen die Thuner den Pokal in die Höhe. blue Sport hat die Berner Oberländer während ihrer märchenhaften Meistersaison hautnah begleitet. Der Meisterfilm: einzigartig, historisch, wundervoll.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Thun wurde als Aufsteiger sensationell Schweizer Meister.

blue Sport rekonstruiert in einer 50-minütigen Doku die grösste Überraschung der Schweizer Fussballhistorie. Mehr anzeigen

Das Märchen von Thun Fr 22.05. 20:00 - 20:50 ∙ blue Zoom D ∙ 50 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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