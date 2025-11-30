Vier Goals kassierten die Young Boys beim Gastspiel in Genf Keystone

Was für ein Spektakelspiel in Genf! Servette und die Young Boys trennen sich in einer Partie, in der beide Teams zweimal führten, mit 4:4.

In der ersten Halbzeit führte Servette zweimal; nach der Pause legten die Young Boys 3:2 und 4:3 vor. Servette kam zwar auf nur gut 30 Prozent Ballbesitz, traf aber noch Pfosten und Latte und bekam vom Video-Schiedsrichter ein Goal aberkannt.

Mit der Partie von Leader Thun bei Lausanne-Sport und dem Verfolgerduell FC Basel – FC St. Gallen wird die 15. Runde in der Super League am späten Sonntagnachmittag beendet.

Schon am Samstag überraschte Schlusslicht Winterthur mit einem 3:1-Auswärtssieg in Luzern. Die Winterthurer feierten den ersten Auswärtssieg in der Super League seit einem 4:1 in St. Gallen am 10. Mai.

Der FC Zürich gewann das Stadtzürcher Derby gegen den Grasshopper Club mit 1:0. Und Lugano und Sion trennten sich im Tessin 1:1 unentschieden.

Resultate:

Samstag: Lugano – Sion 1:1 (1:0). Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0). Luzern – Winterthur 1:3 (1:1). – Sonntag: Servette – Young Boys 4:4 (2:2). Basel – St. Gallen 16.30. Lausanne-Sport – Thun 16.30.

Rangliste: 1. Thun 14/31 (26:15). 2. St. Gallen 14/27 (30:18). 3. Young Boys 15/26 (34:27). 4. Basel 14/23 (23:17). 5. Lugano 15/23 (20:21). 6. Sion 15/21 (23:20). 7. Zürich 15/20 (22:27). 8. Luzern 15/18 (29:27). 9. Lausanne-Sport 14/16 (25:22). 10. Servette 15/16 (26:31). 11. Grasshoppers 15/14 (19:29). 12. Winterthur 15/9 (19:42).