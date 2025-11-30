Was für ein Spektakelspiel in Genf! Servette und die Young Boys trennen sich in einer Partie, in der beide Teams zweimal führten, mit 4:4.
In der ersten Halbzeit führte Servette zweimal; nach der Pause legten die Young Boys 3:2 und 4:3 vor. Servette kam zwar auf nur gut 30 Prozent Ballbesitz, traf aber noch Pfosten und Latte und bekam vom Video-Schiedsrichter ein Goal aberkannt.
Mit der Partie von Leader Thun bei Lausanne-Sport und dem Verfolgerduell FC Basel – FC St. Gallen wird die 15. Runde in der Super League am späten Sonntagnachmittag beendet.
Schon am Samstag überraschte Schlusslicht Winterthur mit einem 3:1-Auswärtssieg in Luzern. Die Winterthurer feierten den ersten Auswärtssieg in der Super League seit einem 4:1 in St. Gallen am 10. Mai.
Der FC Zürich gewann das Stadtzürcher Derby gegen den Grasshopper Club mit 1:0. Und Lugano und Sion trennten sich im Tessin 1:1 unentschieden.
Resultate:
Samstag: Lugano – Sion 1:1 (1:0). Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0). Luzern – Winterthur 1:3 (1:1). – Sonntag: Servette – Young Boys 4:4 (2:2). Basel – St. Gallen 16.30. Lausanne-Sport – Thun 16.30.
Rangliste: 1. Thun 14/31 (26:15). 2. St. Gallen 14/27 (30:18). 3. Young Boys 15/26 (34:27). 4. Basel 14/23 (23:17). 5. Lugano 15/23 (20:21). 6. Sion 15/21 (23:20). 7. Zürich 15/20 (22:27). 8. Luzern 15/18 (29:27). 9. Lausanne-Sport 14/16 (25:22). 10. Servette 15/16 (26:31). 11. Grasshoppers 15/14 (19:29). 12. Winterthur 15/9 (19:42).