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Basel – YB 3:3 Spektakukäres Unentschieden zwischen Basel und YB

SDA

4.4.2026 - 22:52

Basel und YB boten den Fans einiges
Basel und YB boten den Fans einiges
Keystone

Basel und die Young Boys trennen sich in einem packenden Spiel 3:3. Der Berner Ausgleich durch Ebrima Colley fällt in der 90. Minute.

Keystone-SDA

04.04.2026, 22:52

04.04.2026, 23:25

Die beiden Teams boten den 30'859 Zuschauern einiges an Spektakel: Der Spielverlauf lautete 0:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3. Die Basler benötigten nach den ersten beiden Gegentoren nicht lange für eine Reaktion. Das 1:1 (36.) fiel neun Minuten nach dem 0:1 von Edimilson Fernandes, der den Basler Keeper Marwin Hitz mit einem nicht unhaltbaren Weitschuss bezwang. Allerdings war der Ausgleich ein Eigentor von Sandro Lauper. Nach dem 2:2 der Berner, ebenfalls ein Eigentor von Flavius Daniliuc, dauerte es gar bloss vier Minuten, ehe Bénie Traoré das Heimteam mit 3:2 erneut in Führung brachte. Der Ivorer profitierte von einem Aussetzer von YB-Verteidiger Saidy Janko.

In der Folge schienen die Young Boys zu keiner Reaktion mehr fähig zu sein, bis Colley in der 90. Minute mit seinem ersten Saisontor das 3:3 gelang. Eine Augenweide war das 2:1 der Basler durch Xherdan Shaqiri (41.). Sie schalteten rasch um, nachdem Metinho in der eigenen Platzhälfte den Ball gewonnen hatte. Über Traoré kam er zu Xherdan Shaqiri, der mit dem linken Aussenrist traf. Zuvor war der Captain des Schweizer Meisters in sieben Spielen in Folge ohne Skorerpunkt geblieben.

Aufgrund des späten 3:3 hat der FCB weiterhin nur ein Heimspiel in der laufenden Meisterschaft gegen eine Mannschaft aus den Top 6 gewonnen (4:1 gegen YB). Der Titelverteidiger ist nun in der Tabelle nur noch Vierter und liegt einen Punkt hinter Lugano, das Thun 1:0 bezwang. Für die Berner wiegt das Unentschieden jedoch schwerer. Sie liegen weiterhin sechs Punkte hinter den Baslern und brauchen nun in den letzten sechs Partien einen Effort, um nächste Saison europäisch zu spielen. Einen Platz auf sicher haben die Top 3; je nach Ausgang des Cups reicht auch der 4. Rang.

Telegramm:

Basel – Young Boys 3:3 (2:1)

30'859 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 27. Fernandes (Gigovic) 0:1. 36. Lauper (Eigentor) 1:1. 41. Shaqiri (Traoré) 2:1. 64. Daniliuc (Eigentor) 2:2. 68. Traoré 3:2. 90. Colley (Essende) 3:3.

Basel: Hitz; Vouilloz, Omeragic, Daniliuc, Schmid (94. Cissé); Metinho, Leroy (74. Bacanin); Salah, Shaqiri (74. Koindredi), Traoré (81. Soticek); Ajeti (74. Koloto).

Young Boys: Keller; Janko (77. Valery), Wüthrich, Lauper, Benito (77. Bukinac); Gigovic (88. Colley), Fernandes (89. Pech); Fassnacht (64. Virginius), Sanches, Monteiro; Essende.

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Janko, 29. Fernandes, 62. Monteiro, 74. Metinho.

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