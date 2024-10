Frankfurts Omar Marmoush trifft gegen Bayern München doppelt und sichert seinem Team einen Punkt Keystone

Durch ein Tor in der 94. Minute holt Eintracht Frankfurt noch einen Punkt gegen Bayern München. Das mitreissende Spiel endet 3:3.

Erst führten die Bayern, dann die Eintracht und am Ende wieder die Bayern. Das Spiel in Frankfurt wogte hin und her. Zur Pause stand es 2:2. Für Frankfurt hatten die beiden Stürmer Hugo Ekitiké und Omar Marmoush getroffen, für die Münchner die Innenverteidiger Min-Jae Kim und Dayot Upamecano.

Das 3:2 durch Bayerns Michael Olise, den dritten französischen Torschützen, schien den Gästen aus München den fünften Sieg im sechsten Spiel zu bescheren. Doch in der Nachspielzeit wurde der derzeit überragende Marmoush erneut lanciert, und der Ägypter sicherte den Hausherren mit seinem bereits achten Ligatreffer den Punktgewinn.

Auch nach dem zweiten Unentschieden in Folge bleiben die von Vincent Kompany trainierten Münchner an der Tabellenspitze. Nach Punkten gleichgezogen ist RB Leipzig, das einen 1:0-Auswärtssieg gegen Heidenheim feierte. Der belgische Nationalstürmer Lois Openda erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 59. Minute.

Telegramme und Tabelle

Heidenheim – Leipzig 0:1 (0:0). – Tor: 59. Openda 0:1.

Eintracht Frankfurt – Bayern München 3:3 (2:2). – Tore: 15. Kim Min-Jae 0:1. 22. Omar Marmoush 1:1. 35. Ekitiké 2:1. 38. Upamecano 2:2. 53. Olise 2:3. 94. Omar Marmoush 3:3. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayern München 6/14. 2. RB Leipzig 6/14. 3. Eintracht Frankfurt 6/13. 4. SC Freiburg 6/12. 5. Bayer Leverkusen 6/11. 6. Union Berlin 6/11. 7. Borussia Dortmund 6/10. 8. Heidenheim 6/9. 9. VfB Stuttgart 5/8. 10. Mainz 05 6/8. 11. Werder Bremen 6/8. 12. Wolfsburg 6/7. 13. Augsburg 6/7. 14. Borussia Mönchengladbach 6/6. 15. St. Pauli 6/4. 16. Hoffenheim 5/3. 17. Holstein Kiel 6/2. 18. Bochum 6/1.

