  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lugano – St. Gallen 1:2 St. Gallen behauptet sich in Lugano

SDA

10.5.2026 - 16:13

Den Luganesi entgleiten im zweitletzten Heimspiel im alten Stadion gegen St. Gallen die Punkte
Den Luganesi entgleiten im zweitletzten Heimspiel im alten Stadion gegen St. Gallen die Punkte
Keystone

St. Gallen verteidigt in der 36. Runde der Super League in Lugano den 2. Platz. Die Ostschweizer drehen ein 0:1 in ein schmeichelhaftes 2:1. Lawrence Ati Zigi hält in der Nachspielzeit einen Penalty.

Keystone-SDA

10.05.2026, 16:13

10.05.2026, 16:28

Im strömenden Regen war Lugano in seinem zweitletzten Heimspiel im alten Stadion auf gutem Weg zum fünften 1:0-Sieg in Folge, als die Dinge einen ungeahnten Verlauf nahmen und Mihailo Stevanovic und Lukas Görtler das Blatt mit einem Abstauber und einem Handspenalty wendeten. Für Lugano hatte Mahmoud Belhadj Mahmoud in der 53. Minute eine flüssige Kombination über mehrere Stationen zur Führung vollendet. Am Ende einer wilden Schlussphase vergab Ezgjan Alioski tief in der Nachspielzeit (98. Minute) vom Penaltypunkt die Gelegenheit, den Tessinern noch zu einem Remis zu verhelfen.

Als Belhadj Mahmoud zu Beginn der zweiten Halbzeit das 1:0 erzielte, war die Führung der Gastgeber überfällig. Zweimal hatten sie bereits in der ersten Halbzeit getroffen (24. Kevin Behrens/45. Renato Steffen), beide Male stand Behrens jedoch ungeschickt im Abseits. Noch dazu traf Antonios Papadopoulos den Pfosten und setzte der aufgerückte Verteidiger den Abpraller neben statt ins leere Tor (42.).

Ziemlich schmeichelhaft wahrte der FC St. Gallen damit seine Ungeschlagenheit auf fremdem Terrain in diesem Kalenderjahr und hielt sich auf dem 2. Platz, den er seit der 10. Runde innehat. Wobei sich sowohl der Zweite als auch der Dritte für die Conference League (2. Qualifikationsrunde) qualifizieren und sich St. Gallen mit einem Sieg im Cupfinal gegen das unterklassige Lausanne-Ouchy noch ein Ticket für die Europa League (1. Qualifikationsrunde) sichern kann.

St. Gallens Wermutstropfen im Tessiner Dauerregen waren zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Nach einer halben Stunde überdehnte sich Nino Weibel das Knie wüst, und für den Abwehrchef Jozo Stanic, der sich schon früh im Spiel behandeln lassen musste, ging es nach der ersten Halbzeit nicht mehr weiter. Lugano seinerseits muss am nächsten Donnerstag ohne den gelbgesperrten Renato Steffen auskommen.

Telegramm:

Lugano – St. Gallen 1:2 (0:0)

3828 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 53. Mahmoud (Behrens) 1:0. 69. Stevanovic 1:1. 74. Görtler (Penalty) 1:2.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai (78. Bottani), Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic (86. Pihlström), Cimignani (69. Alioski); Mahmoud (78. Mahou); Steffen, Behrens (69. Koutsias).

St. Gallen: Zigi; Kleine-Bekel, Stanic (46. Ruiz), Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner (99. Fazliji), Boukhalfa, Weibel (32. Besio); Vogt (46. Stevanovic), Balde (84. Scherrer).

Bemerkungen: 98. Zigi hält Penalty von Alioski. Verwarnungen: 31. Weibel, 52. Steffen (im nächsten Spiel gesperrt), 66. Vandermersch (im nächsten Spiel gesperrt), 73. Delcroix, 77. Boukhalfa, 93. Besio, 93. Mahou (im nächsten Spiel gesperrt), 96. Daschner.

Meistgelesen

Odermatt, Ehammer, Ryf und Co. am Start: Der Wings for Life World Run
Zigi hält umstrittenen VAR-Penalty in der 98. Minute
Maga-Rebell will Bürgermeister von Los Angeles werden − und hat Chancen

Videos aus dem Ressort

Görtler: «Ein überragendes Spiel für neutrale Zuschauer»

Görtler: «Ein überragendes Spiel für neutrale Zuschauer»

10.05.2026

Papadopoulos: «Schade, dass wir uns nicht belohnt haben»

Papadopoulos: «Schade, dass wir uns nicht belohnt haben»

10.05.2026

Lugano – St.Gallen 1:2

Lugano – St.Gallen 1:2

Super League | 36. Runde | Saison 25/26

10.05.2026

Görtler: «Ein überragendes Spiel für neutrale Zuschauer»

Görtler: «Ein überragendes Spiel für neutrale Zuschauer»

Papadopoulos: «Schade, dass wir uns nicht belohnt haben»

Papadopoulos: «Schade, dass wir uns nicht belohnt haben»

Lugano – St.Gallen 1:2

Lugano – St.Gallen 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

100. Torbeteiligung in der MLS. Weiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

100. Torbeteiligung in der MLSWeiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

Prag-Derby endet im Chaos. Slavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an

Prag-Derby endet im ChaosSlavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an

Bayern-Ehrenpräsident teilt mal wieder aus. Hoeness kritisiert Nagelsmann: «Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel»

Bayern-Ehrenpräsident teilt mal wieder ausHoeness kritisiert Nagelsmann: «Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel»