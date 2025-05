St. Gallens Hugo Vandermersch schoss gegen Zürich das entscheidende 3:1 Keystone

St. Gallen gewinnt das letzte Heimspiel der Saison. Die Ostschweizer bezwingen den FC Zürich 3:2.

Keystone-SDA SDA

Zwar geht es für beide Teams nach dem Verpassen der Meisterrunde nur noch um die Ehre, dennoch boten sie den 19'850 Zuschauern eine attraktive Partie. Lukas Daschner schoss die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich der Zürcher durch Steven Zuber (31.) gelang Willem Geubbels (42.) noch vor der Pause das 2:1 für die St. Galler. Der Franzose traf wie schon Zuber zuvor vom Penaltypunkt aus. Es war für ihn bereits das 14. Saisontor.

In der 49. Minute erhöhte Hugo Vandermersch auf 3:1. Mehr als der Anschlusstreffer durch Samuel Ballet (58.) gelang den Zürchern in der Folge nicht mehr. Die Ostschweizer waren zuvor in drei Partien hintereinander sieglos geblieben.