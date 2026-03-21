St. Gallens Verteidiger Tom Gaal blockt den Schuss von Sions Benjamin Kololli Keystone

Der FC St. Gallen bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. In Sitten spielen die Ostschweizer 1:1. Der eine Punkt sichert den Wallisern die Teilnahme an der Meisterrunde.

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Es bestätigte sich am Samstagabend, dass beide Mannschaften in dieser Saison schwer zu schlagen sind. Erst sieben Mal mussten der FC Sion und St. Gallen als Verlierer vom Platz, nur der FC Thun ist in dieser Hinsicht besser. Ein wichtiger Faktor sind dabei die Goalies. Sowohl der Sittener Anthony Racioppi als auch der St. Galler Lawrence Ati Zigi verhinderten mit starken Interventionen mehr Tore im Tourbillon.

Die beiden Treffer fielen gegen Ende der ersten halben Stunde innerhalb von fünf Minuten. Lukas Görtler traf zuerst für den FCSG, bevor ein Eigentor von Lukas Daschner wieder für den Gleichstand sorgte. Von den Qualitäten der Torchancen her war der FC Sion dem Sieg etwas näher. In der 66. Minute scheiterte Rilind Nivokazi am Ende einer schönen Aktion der Walliser knapp am hervorragend reagierenden Ati Zigi.

Telegramm:

Sion – St.Gallen 1:1 (1:1)

9000 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 24. Görtler (Besio) 0:1. 29. Daschner (Eigentor) 1:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (85. Sow); Chouaref, Lukembila (77. Chipperfield), Kololli (77. Surdez); Nivokazi (69. Boteli).

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Gaal, Stanic; Daschner; Vandermersch (86. Weibel), Görtler, Boukhalfa (85. Konietzke), Witzig; Balde (79. Efekele), Besio (79. Scherrer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 54. Boukhalfa, 61. Besio, 67. Hefti, 76. Görtler, 92. Hajrizi.