Die St. Galler konnten seit langem wieder einmal in Bern gegen YB gewinnen Keystone

Der FC St. Gallen gewinnt erstmals seit gut 20 Jahren in der Super League bei den Young Boys und bildet mit Thun und Basel ein Spitzentrio. Auch Sion gewinnt am Sonntag auswärts.

Keystone-SDA SDA

Lukas Görtler sicherte dem FC St. Gallen das seltene Erfolgserlebnis in Bern. Der Captain traf in der 87. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze zum entscheidenden 2:1, nachdem Chris Bedia kurz zuvor für YB ausgeglichen hatte.

Die Berner, die zuvor in der Meisterschaft 19 Heimspiele ohne Niederlage aneinandergereiht hatten, vergaben in der 16. Minute das mögliche 1:0 mit einem Penalty: Christian Fassnacht scheiterte an FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi. Das 1:0 fiel schliesslich in der 55. Minute durch Tom Gaal für den FC St. Gallen.

Zusammen mit Basel (3:0 gegen Winterthur) bleibt St. Gallen mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger des FC Thun (3:1 gegen Servette). Die weiteren Teams in den Top 6 nach 9 Runden sind das vier Punkte hinter Thun liegende YB, Sion und der FC Lugano, der am Samstag mit dem 1:0 gegen den FC Zürich den dritten Sieg in Folge feierte.

Am Sonntag holten neben dem FC St. Gallen auch die anderen Auswärtsteams Punkte. Lausanne-Sport kam in Luzern zu einem 2:2. Dabei verspielten die Waadtländer den möglichen Sieg nach einem 2:0-Vorsprung durch Gegentore von Kevin Spadanuda (84.) und Andrejs Ciganiks (90.). Das 1:0 von Lausanne schoss der ehemalige Luzerner Nicky Beloko.

Sion gewann dank eines von Donat Rrudhani verwandelten Penaltys bei den Grasshoppers mit 1:0. Die Zürcher spielten ab der 12. Minute und der Roten Karte gegen den Captain Saulo Decarli nur noch zu zehnt.