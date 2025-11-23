Groser Jubel bei Siegtorschütze Carlo Boukhalfa Keystone

St. Gallen schlägt in der 14. Runde der Super League Lausanne-Sport trotz langer Unterzahl mit 1:0. Carlo Boukhalfa sorgt mittels Penalty in der 89. Minute für den goldenen Treffer.

Keystone-SDA SDA

St. Gallens Captain Lukas Görtler erwies seinem Team einen Bärendienst, indem er in der ersten Halbzeit innerhalb von sieben Minuten zweimal die Gelbe Karte sah. Die erste holte er sich für ein Gerangel mit Kevin Mouanga ab, die zweite für gefährliches Spiel, als er im Sechzehner zum Fallrückzieher ansetzte und dabei seinen Gegenspieler Sekou Fofana am Kopf traf.

Die Gäste aus dem Waadtland konnten jedoch trotz deutlich mehr Spielanteilen keinen Profit aus der Überzahl schlagen. Im Gegenteil: Die St. Galler setzten auch in Unterzahl immer wieder Nadelstiche. Ein solcher führte dann auch zur Entscheidung: Zwei Minuten vor dem Ende klärte der Lausanner Karim Sow – er sah in der Nachspielzeit dann ebenfalls Gelb-Rot – bei einer Grätsche im Strafraum mit der Hand. Den fälligen Penalty verwertete Carlo Boukhalfa souverän und sorgte so dafür, dass der Lausanner Trainer Peter Zeidler bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ohne Punkte die Heimreise antreten muss.

Telegramm:

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0 (0:0)

15'824 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tor: 89. Boukhalfa (Penalty) 1:0.

St.Gallen: Zigi; May (92. Ambrosius), Gaal, Stanic; Neziri; Vandermersch (73. Witzig), Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Vogt (73. Balde), Efekele (41. Daschner).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (59. Poaty); Roche; Custodio (81. Butler-Oyedeji), Mollet (58. Lekoueiry), Beloko (46. Sigua); Bair, Diakite (89. Ajdini).

Bemerkungen: 39. Gelb-Rote Karte gegen Görtler. 91. Gelb-Rote Karte gegen Sow. Verwarnungen: 32. Görtler, 32. Mouanga, 66. Poaty, 72. Daschner, 87. Balde, 88. Sow, 97. Neziri.