  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

GC – St. Gallen 1:2 St. Gallen gewinnt bei GC und bleibt an Thun dran

SDA

21.12.2025 - 18:37

Aliou Baldé traf im dritten Spiel in Folge für den FC St. Gallen
Aliou Baldé traf im dritten Spiel in Folge für den FC St. Gallen
Keystone

Der FC St. Gallen hält mit Leader Thun Schritt. Die Ostschweizer bleiben durch das 2:1 bei den Grasshoppers drei Punkte hinter dem Leader klassiert.

Keystone-SDA

21.12.2025, 18:37

21.12.2025, 19:45

Mit einem dritten Sieg in Folge und intakten Meisterambitionen verabschiedet sich der FC St. Gallen in die Winterpause. In Zürich unterstrich das Team von Enrico Maassen seine Auswärtsstärke in dieser Saison. Kein anderes Super-League-Team hat seit diesem Sommer im Schnitt mehr Punkte pro Auswärtsspiel gewonnen als die Ostschweizer.

Im Letzigrund sorgten Aliou Baldé und Hugo Vandermersch mit ihren Toren für den Sieg. Baldé erzielte in der 28. Minute mit dem 1:0 seinen vierten Treffer in den letzten sechs Spielen, während Vandermersch kurz nach der Pause mit dem 2:1 den Sieg sicherte. Der Franzose staubte nach einem vorangegangenen Zusammenspiel zwischen Baldé und Alessandro Vogt erfolgreich ab.

Die Grasshoppers spielten vier Tage nach dem 6:2-Spektakel bei den Young Boys im eigenen Stadion meistens nur die Nebenrolle. Die beiden von Bayern München ausgeliehenen Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek waren mit einem Lattenschuss (22.) und dem 1:1 (42.) für die GC-Highlights besorgt.

Telegramm:

Grasshoppers – St.Gallen 1:2 (1:1)

9168 Zuschauer. – SR Schärer. – Tore: 28. Balde (Vallci) 0:1. 42. Zvonarek (Plange) 1:1. 48. Vandermersch 1:2.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Stroscio; Krasniqi, Zvonarek, Meyer (74. Mantini), Ullmann (65. Diarrassouba); Clemente (82. Muci), Plange, Jensen.

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Gaal, Vallci; Daschner (78. Stevanovic); Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig (87. Ruiz); Vogt (69. Efekele), Balde (87. Besio).

Bemerkungen: Verwarnungen: 74. Jensen, 89. Decarli, 92. Okoroji.

Meistgelesen

Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod
Justizministerium löscht Dateien − das ist der Grund +++ Vorwürfe der Vertuschung

Videos aus dem Ressort

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Alles ist gemacht». Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Alles ist gemacht»Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

Am Sonntag geht's los. Diese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Am Sonntag geht's losDiese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Nationale Meisterschaft 1. Stufe. Die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt

Nationale Meisterschaft 1. StufeDie Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt