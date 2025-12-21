Aliou Baldé traf im dritten Spiel in Folge für den FC St. Gallen Keystone

Der FC St. Gallen hält mit Leader Thun Schritt. Die Ostschweizer bleiben durch das 2:1 bei den Grasshoppers drei Punkte hinter dem Leader klassiert.

Keystone-SDA SDA

Mit einem dritten Sieg in Folge und intakten Meisterambitionen verabschiedet sich der FC St. Gallen in die Winterpause. In Zürich unterstrich das Team von Enrico Maassen seine Auswärtsstärke in dieser Saison. Kein anderes Super-League-Team hat seit diesem Sommer im Schnitt mehr Punkte pro Auswärtsspiel gewonnen als die Ostschweizer.

Im Letzigrund sorgten Aliou Baldé und Hugo Vandermersch mit ihren Toren für den Sieg. Baldé erzielte in der 28. Minute mit dem 1:0 seinen vierten Treffer in den letzten sechs Spielen, während Vandermersch kurz nach der Pause mit dem 2:1 den Sieg sicherte. Der Franzose staubte nach einem vorangegangenen Zusammenspiel zwischen Baldé und Alessandro Vogt erfolgreich ab.

Die Grasshoppers spielten vier Tage nach dem 6:2-Spektakel bei den Young Boys im eigenen Stadion meistens nur die Nebenrolle. Die beiden von Bayern München ausgeliehenen Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek waren mit einem Lattenschuss (22.) und dem 1:1 (42.) für die GC-Highlights besorgt.

Telegramm:

Grasshoppers – St.Gallen 1:2 (1:1)

9168 Zuschauer. – SR Schärer. – Tore: 28. Balde (Vallci) 0:1. 42. Zvonarek (Plange) 1:1. 48. Vandermersch 1:2.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Stroscio; Krasniqi, Zvonarek, Meyer (74. Mantini), Ullmann (65. Diarrassouba); Clemente (82. Muci), Plange, Jensen.

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Gaal, Vallci; Daschner (78. Stevanovic); Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig (87. Ruiz); Vogt (69. Efekele), Balde (87. Besio).

Bemerkungen: Verwarnungen: 74. Jensen, 89. Decarli, 92. Okoroji.