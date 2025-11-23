  1. Privatkunden
Super League St. Gallen gewinnt, keine Sieger in Sion und Zürich

SDA

23.11.2025 - 18:32

St. Gallen gewinnt trotz langer Unterzahl gegen Lausanne-Sport
St. Gallen gewinnt trotz langer Unterzahl gegen Lausanne-Sport
Keystone

In den drei Sonntags-Spielen der 14. Super-League-Runde gibt es mit St. Gallen nur einen Sieger. Insgesamt werden fünf Rote Karten verteilt.

Keystone-SDA

23.11.2025, 18:32

23.11.2025, 18:42

Basel hätte mit einem Sieg bei den Grasshoppers zu den Young Boys auf Platz 2 aufrücken können. Doch das Team von Ludovic Magnin kam bei der Partie im Letzigrund nicht über ein 1:1 hinaus. GC ging durch Neuzugang Maximilian Ullmann in Führung, Bénie Traoré glich in der ersten Halbzeit aus. Nach dem Seitenwechsel gab es drei Platzverweise, einmal gegen Basel, zweimal gegen GC.

Profiteur ist St. Gallen, das im Heimspiel gegen Lausanne-Sport trotz langer Unterzahl zu einem 1:0 kam, die Basler in der Tabelle überholten und wieder bis auf einen Punkt an YB dran ist. Lukas Görtler wurde in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Carlo Boukhalfa traf in der 89. Minute mittels Penalty. In der Nachspielzeit sah auch Karim Sow aufseiten der Gäste die Gelb-Rote Karte.

Sion verspielte wie schon gegen Lausanne-Sport auch gegen den FC Zürich einen 2:0-Vorsprung. Die Tore von Ilyas Chouaref und Rilind Nivokazi egalisierten Steven Zuber mittels Penalty direkt vor und Philippe Kény gleich nach der Pause.

Am Samstag hatte Lugano dank eines späten Treffers von Claudio Cassano die sechs Spiele währende Siegesserie von Leader Thun beendet und im Berner Oberland mit 1:0 gewonnen. Die Young Boys profitierten vom Ausrutscher des Kantonsrivalen und rückten nach dem 5:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Winterthur bis auf sechs Punkte an den Tabellenführer heran. Luzern und Servette teilten sich beim 2:2 die Punkte.

Resultate und Rangliste:

Samstag: Luzern – Servette 2:2 (2:0). Young Boys – Winterthur 5:0 (4:0). Thun – Lugano 0:1 (0:0). – Sonntag: Sion – Zürich 2:2 (2:1). Grasshoppers – Basel 1:1 (1:1). St. Gallen – Lausanne-Sport 1:0 (0:0).

1. Thun 14/31 (26:15). 2. Young Boys 14/25 (30:23). 3. St. Gallen 13/24 (27:17). 4. Basel 14/23 (23:17). 5. Lugano 13/22 (18:17). 6. Sion 14/20 (22:19). 7. Luzern 14/18 (28:24). 8. Zürich 14/17 (21:27). 9. Lausanne-Sport 14/16 (25:22). 10. Servette 14/15 (22:27). 11. Grasshoppers 14/14 (19:28). 12. Winterthur 14/6 (16:41).

