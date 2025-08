Die St. Galler jubeln in Genf Keystone

Der FC St. Gallen holt in der zweiten Runde den zweiten Sieg. Die Ostschweizer gewinnen auswärts gegen Servette 4:1. Derweil muss sich YB in Winterthur mit einem 1:1 begnügen.

Keystone-SDA SDA

Willem Geubbels war in Genf der Matchwinner. Der französische Stürmer der St. Galler brachte die Gäste mit Treffern in der 11. und 18. Minute auf die Siegerstrasse. Bereits zum Auftakt gegen Basel hatte der 23-Jährige, der mit einem Ausland-Transfer liebäugelt, getroffen. Damit besiegte St. Gallen nach dem Meister auch den Zweitplatzierten der letzten Saison. Servette dagegen muss die dritte Niederlage innert einer Woche hinnehmen.

In Winterthur sahen die Fans zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zunächst dominierten die Gäste aus Bern und gingen durch Sommer-Zugang Edimilson Fernandes in Führung. In der zweiten Hälfte spielten die Winterthurer dann mutiger und kamen durch Remo Arnold zum Ausgleich. Danach hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Unter anderem traf Winterthurs Théo Golliard nur die Latte und stand YBs Chris Bedia beim vermeintlichen 2:1 knapp im Offside. So blieb es bei der Punkteteilung.

Tabelle

Rangliste: 1. St. Gallen 2/6 (6:2). 2. Young Boys 2/4 (4:2). 3. Lausanne-Sport 1/3 (3:2). 3. Luzern 1/3 (3:2). 3. Sion 1/3 (3:2). 6. Thun 1/3 (2:1). 7. Winterthur 2/1 (3:4). 8. Grasshoppers 1/0 (2:3). 8. Zürich 1/0 (2:3). 10. Basel 1/0 (1:2). 10. Lugano 1/0 (1:2). 12. Servette 2/0 (2:7).