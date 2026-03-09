Alessandro Vogt blickt auf eine bislang erfolgreiche Saison zurück Keystone

Der Stürmer Alessandro Vogt verlässt den FC St. Gallen wie erwartet nach der laufenden Saison und schliesst sich dem Bundesligisten Hoffenheim an. Das teilte der Klub in einer Medienmitteilung mit.

Keystone-SDA SDA

Der 21-Jährige stiess im Januar 2023 zum Nachwuchs der Ostschweizer. Nachdem er im Sommer 2025 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvierte, unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. In seiner Premierensaison auf höchster Stufe erzielte Vogt bisher in 32 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.