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St. Gallen – Thun 1:1 St. Gallen und Thun teilen sich die Punkte im Spitzenspiel

SDA

17.5.2026 - 18:44

Alessandro Vogt konnte in seinem letzten Meisterschaftsspiel für St. Gallen nicht den Sieg herbeiführen
Alessandro Vogt konnte in seinem letzten Meisterschaftsspiel für St. Gallen nicht den Sieg herbeiführen
Keystone

Im Duell zwischen dem Cup-Finalisten St. Gallen und dem Meister Thun gibt es keinen Sieger. Das Duell in der Ostschweiz endet 1:1.

Keystone-SDA

17.05.2026, 18:44

17.05.2026, 19:14

Auch im fünften Anlauf nach der Teilung der Liga gelingt dem FC Thun kein Sieg. Immerhin: Auf die 3:8-Blamage am Donnerstag gegen Kantonsrivale Young Boys zeigte der Sensationsmeister eine Reaktion. Ohne die gesperrten Jan Bamert, Marco Bürki und Leonardo Bertone glichen die Gäste den Spielstand rund eine Viertelstunde vor Schluss durch Michael Heule aus. Zuvor hatte der erst 19-jährige Corsin Konietzke St. Gallen nicht unverdient in Führung gebracht.

Thun musste ein weiteres Mal ohne den gesperrten Cheftrainer Mauro Lustrinelli auskommen. Der Tessiner wird gemäss Medienberichten aus Deutschland mit einem Wechsel zu Union Berlin in Verbindung gebracht.

Für Thun war das 1:1 ein versöhnlicher Abschluss einer herausragenden Saison. St. Gallen seinerseits tankte nur bedingt Moral für den Cupfinal vom kommenden Sonntag, in dem das Team von Enrico Maassen gegen Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League der grosse Favorit ist.

Telegramm:

St.Gallen – Thun 1:1 (0:0)

18'531 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 65. Konietzke 1:0. 73. Heule (Imeri) 1:1.

St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch (77. Ruiz), Konietzke (77. Quintillà), Daschner (64. Witzig), Boukhalfa (64. Fazliji), Stevanovic; Scherrer, Besio (46. Vogt).

Thun: Spycher; Dähler (66. Fehr), Roth, Franke, Heule; Käit, Rupp; Matoshi (67. Meichtry), Imeri (77. Reichmuth); Labeau (77. Dursun), Rastoder (89. Gutbub).

Bemerkungen: Verwarnungen: 21. Okoroji, 43. Konietzke, 68. Imeri, 76. Fazliji, 97. Heule.

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