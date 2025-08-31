Der strahlende Chris Bedia traf für die Young Boys doppelt Keystone

Der FC St. Gallen kommt in der 5. Super-League-Runde zum vierten Sieg. Auch die Young Boys gewinnen, während Servette sieglos bleibt.

Keystone-SDA SDA

Alessandro Vogt sorgte mit zwei Toren in Lausanne für die Wende zum 2:1-Erfolg des FC St. Gallen. Für den 20-jährigen Stürmer waren es die Treffer vier und fünf in dieser Saison. Er hat damit grossen Anteil daran, dass die Ostschweizer mit einem Punkt weniger als Leader Thun in der Tabelle vorne dabei sind.

Die Young Boys, die vier Zähler hinter dem FCSG zurückliegen, siegten dank Doppeltorschütze Chris Bedia und Christian Fassnacht daheim gegen Lugano mit 3:1. Zuletzt hatten die Berner dreimal in Folge nicht gewonnen.

Im dritten Sonntagsspiel trennten sich Servette und Luzern 2:2. Kevin Spadanuda und Matteo Di Giusto brachten die Innerschweizer zweimal in Führung. Die Genfer glichen durch Alexis Antunes und Miroslav Stevanovic jeweils aus, das zweite Mal in der 89. Minute.

Wie Servette sind auch Winterthur und die Grasshoppers noch sieglos. Die Winterthurer verloren am Samstag daheim gegen den FC Zürich 1:3, und GC spielte in Thun 1:1. Der FC Basel siegte am Samstag beim FC Sion mit 1:0.

Resultate und Tabelle:

Samstag: Thun – Grasshoppers 1:1 (0:0). Winterthur – Zürich 1:3 (0:0). Sion – Basel 0:1 (0:1). – Sonntag: Lausanne-Sport – St. Gallen 1:2 (0:0). Servette – Luzern 2:2 (0:1). Young Boys – Lugano 3:1 (1:1).

1. Thun 5/13 (11:4). 2. St. Gallen 5/12 (13:4). 3. Basel 5/9 (9:7). 4. Luzern 5/8 (8:7). 4. Young Boys 5/8 (8:7). 6. Sion 4/7 (7:3). 7. Zürich 5/7 (8:10). 8. Lausanne-Sport 4/3 (6:8). 9. Lugano 4/3 (5:10). 10. Grasshoppers 5/3 (7:9). 11. Servette 4/2 (5:10). 12. Winterthur 5/2 (6:14).