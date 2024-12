Wichtige Stütze beim FC St. Gallen: Willem Geubbels Keystone

St.Gallen und Stürmer Willem Geubbels verlängern den im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre.

pavo, sda SDA

Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 23-jährige Franzose kam im Januar 2023 von der AS Monaco und traf in 73 Spielen 18 Mal für die Ostschweizer. In dieser Saison steht Geubbels bei wettbewerbsübergreifend acht Toren.