Carlo Boukhalfa (links) trägt künftig das Dress des FC St. Gallen Keystone

Der FC St. Gallen vermeldet die Ankunft des Deutschen Carlo Boukhalfa, der bei den Ostschweizern für zwei Jahre unterschrieben hat.

Keystone-SDA SDA

Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Bundesligisten St. Pauli. In Hamburg war Boukhalfa drei Jahre tätig. In der vergangenen Saison bestritt er 27 Pflichtspiele und schoss zwei Tore. «Carlo ist ein lauf- und zweikampfstarker Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist», schreiben die St. Galler in einer Medienmitteilung.