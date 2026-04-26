Die Young Boys hadern, St. Gallen jubelt Keystone

St. Gallen lässt im Meisterrennen nicht abreissen. Die Ostschweizer erfüllen ihre Pflicht und siegen in der 34. Runde der Super League bei den Young Boys glücklich mit 2:1.

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In einem Spiel im Wankdorf, welches das Heimteam aufgrund von zahlreichen Chancen hätte gewinnen müssen, hatten die St. Galler das letzte Wort. Chima Okoroji sorgte mit seinem direkt verwandelten Freistoss in der 92. Minute dafür, dass der Champagner im Berner Oberland weiter im Kühlschrank bleiben muss.

Bei noch vier ausstehenden Runden beträgt der Rückstand von St. Gallen auf Leader Thun elf Punkte, womit der Premieren-Titel für die Berner Oberländer rechnerisch noch nicht feststeht. Die Meisterfeier dürfte jedoch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben sein.

Viel wichtiger, als das Meisterrennen offen zu halten, dürfte den St. Gallern aber ohnehin die Sicherung des 2. Platzes sein. Im Kampf um die internationalen Plätze hat das Team von Enrico Maassen nun wieder drei Punkte Vorsprung auf Lugano. Sion im 4. Rang liegt bereits acht Zähler zurück. YB im 6. Rang dürfte in der kommenden Saison nicht im Europacup vertreten sein.

Besonders bitter ist der nächste Dämpfer für die Berner, da sie das Spiel über weite Strecken dominierten. Immer wieder scheiterten sie jedoch an Lawrence Ati Zigi. Bereits der St. Galler Führungstreffer fiel entgegen dem Spielverlauf. Lukas Görtler verwandelte nach 64 Minuten einen von Urs Schnyder hart gepfiffenen Handspenalty souverän. Schliesslich sah es so aus, als ob Ebrima Colley mit seinem Treffer in der 81. Minute für den Umschwung sorgen könnte. Doch die St. Galler hatten in Person von Okoroji das letzte Wort.

Telegramm:

Young Boys – St.Gallen 1:2 (0:0)

26'182 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 64. Görtler (Penalty) 0:1. 81. Colley 1:1. 92. Okoroji 1:2.

Young Boys: Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Bukinac (71. Hadjam); Virginius (65. Colley), Fernandes, Gigovic (77. Pech), Monteiro (77. Males); Sanches; Bedia (71. Essende).

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner; Vandermersch, Görtler (75. Fazliji), Konietzke (46. Stevanovic), Weibel (82. Ruiz); Vogt (75. Besio), Balde (89. Scherrer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 70. Stanic, 72. Monteiro, 89. Daschner, 90. Fazliji, 93. Lauper.