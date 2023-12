Arsenal verteidigt in der 18. Runde mit dem 1:1-Unentschieden in Liverpool seine Spitzenposition in der Premier League. Am anderen Ende der Tabelle wird Zeki Amdounis Burnley den letzten Platz dank dem dritten Saisonsieg los.

Im temporeichen Spitzenspiel an der Anfield Road hatten beide Mannschaften Chancen zum Sieg. Liverpool stand dem zweiten Treffer aber etwas näher: Verteidiger Trent Alexander-Arnold traf nach einem Konter nur die Latte, Youngster Harvey Elliot scheitert am Aussenpfosten.

So sorgten die Tore in der ersten halben Stunde für den Schlussstand. Der brasilianische Verteidiger Gabriel traf nach einem Freistoss von Martin Ödegaard schon nach vier Minuten mit dem Kopf zum 1:0 von Arsenal, Mohamed Salah glich in der 29. Minute aus. Liverpool bleibt einen Punkt hinter Arsenal klassiert.

Burnley nun gegen Liverpool

Dass Burnley mindestens den ersten Weihnachtstag nicht als Schlusslicht verbringt, verdankt es dem Franzosen Wilson Odobert und dem Norweger Sander Berge, die nach der Pause zum 2:0-Sieg des Aufsteiger bei Fulham trafen.

Geleitet wurde die Partie von Rebecca Welch, die als erste Schiedsrichterin einen Match der Premier League leitete. Weiter geht es für den am Samstag 80 Minuten lang eingesetzten Amdouni am «Boxing Day», dem englischen Stephanstag, mit dem Duell gegen Liverpool.

Zwei Uniteds im Formtief

Mit dem rasch von seiner Blessur erholten Fabian Schär stand am Samstag ein zweiter Schweizer in der Premier League im Einsatz. Der Innenverteidiger verlor mit dem derzeit formschwachen Newcastle überraschend in Luton 0:1 und etwas den Anschluss an die Top-4-Plätze.

Manchester United ist ein anderer Champions-League-Aspirant, der sich schwer tut. Der Rekordmeister blieb beim 0:2 auswärts gegen West Ham wettbewerbsübergreifend zum vierten Mal ohne Sieg und ohne Tor.

