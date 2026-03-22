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YB – Lugano 1:1 Status quo zwischen YB und Lugano

SDA

22.3.2026 - 18:49

Anto Grgic sorgte für den Punktgewinn der Luganesi im Wankdorf
Anto Grgic sorgte für den Punktgewinn der Luganesi im Wankdorf
Keystone

Die Young Boys sichern sich mit dem 1:1 gegen Lugano zwar als letztes Team die Teilnahme an der Championship Group, bleiben aber im Rennen um die Europacup-Plätze im Hintertreffen.

Keystone-SDA

22.03.2026, 18:49

22.03.2026, 18:50

Das bereits neunte Tor von Alvyn Sanches seit seiner Rückkehr in die Berner Mannschaft Ende Oktober nach einem Kreuzbandriss bescherte YB den perfekten Start. In der 5. Minute profitierte der Schweizer Nationalspieler von der idealen Vorarbeit von Alan Virginius und bezwang den früheren YB-Keeper David von Ballmoos im Tor der Gäste.

Der FC Lugano verdiente sich den Ausgleich in der Folge, weil er immer bemüht war und speziell nach der Pause auch den einen oder anderen gefährlichen Abschluss hatte. Die Erlösung für die Tessiner kam in der 65. Minute durch einen Penalty. Nachdem Chris Bedia Uran Bislimi im eigenen Strafraum gefoult hatte, traf Spezialist Anto Grgic zum 1:1.

Durch das Remis bleibt Lugano fünf Punkte vor YB und gut positioniert im Rennen um die Europacup-Plätze. Sollte der FC St. Gallen den Cup gewinnen, dürften die ersten vier Plätze für das internationale Geschäft reichen. Ansonsten kommen nur die ersten drei in den Europacup.

Telegramm:

Young Boys – Lugano 1:1 (1:0)

27'933 Zuschauer. – SR San. – Tore: 5. Sanches (Virginius) 1:0. 65. Grgic (Penalty) 1:1.

Young Boys: Keller; Valery (73. Janko), Wüthrich, Lauper, Benito; Gigovic (86. Pech), Fernandes; Males (65. Fassnacht), Sanches, Virginius (73. Colley); Bedia (66. Essende).

Lugano: Von Ballmoos; Delcroix, Papadopoulos, Mai; Grgic; Cimignani (89. Brault-Guillard), Mahmoud, Bislimi, Martim Marques (60. Koutsias); Steffen (84. Bottani), Pihlström (60. Mahou).

Bemerkungen: Verwarnungen: 59. Papadopoulos, 81. Von Ballmoos, 82. Lauper, 84. Grgic.

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