Du hast eine Frage an Sascha Amhof und Lukas Fähndrich? Am Donnerstag, 19. Oktober, stehen sie in unserem Fussball-Talk «Heimspiel» exklusiv Red und Antwort. Sende uns deine Frage per Sprachnachricht (WhatsApp oder SMS) an 079 ‎893 40 62.