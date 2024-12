Max Verstappen (in der Mitte) muss die Pole-Position in Katar an Konkurrent George Russell (links) abgeben Keystone

Max Verstappen startet beim GP von Katar nicht von Startplatz 1. Der alte und neue Weltmeister wurde von den Rennkommissaren um einen Platz zurückversetzt.

SDA

Der Grund: Der Niederländer war in der entscheidenden Phase des Qualifyings in einer so genannten Cool-Down-Runde nach Ansicht der Rennkommissare unnötig langsam unterwegs. Seine bislang letzte Pole hatte der 27-jährige Verstappen Anfang Juli in Spielberg geholt.

Die Pole-Position geht stattdessen an George Russell, der eine Woche nach seinem Sieg in Las Vegas beim vorletzten Grand Prix der Saison nachlegen will.

SDA