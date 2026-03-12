Porto springt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League höher als Stuttgart. Keystone

Der VfB Stuttgart verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Porto mit 1:2 Bologna und Remo Freuler müssen sich mit einem Remis gegen die AS Roma begnügen.

Keystone-SDA SDA

Stuttgart bezahlte vor Heimpublikum in der ersten Halbzeit teuer für zwei Fehler im Aufbauspiel, welche vom Tabellenführer der portugiesischen Liga eiskalt ausgenutzt wurden. Mehr als der Anschlusstreffer durch Deniz Undav kurz vor der Pause wollte dem über weite Strecken spielbestimmenden Vierten der Bundesliga, bei dem Luca Jaquez in den letzten 20 Minuten zum Einsatz kam, nicht gelingen. Der vermeintliche Ausgleich durch Angelo Stiller wurde wegen Abseits zurückgenommen.

Remo Freuler spielte bei Bologna wie gewohnt durch. Der Mittelfeldspieler war im italienischen Duell mit der AS Roma in der Nachspielzeit nahe dran am Lucky Punch. Sein Schuss aus der Distanz ging jedoch knapp drüber, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 resultierte.

Bologna – Roma 1:1 UEFA Europa League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26 12.03.2026

Betis Sevilla mit Ricardo Rodriguez muss im Rückspiel in einer Woche vor Heimpublikum eine 0:1-Hypothek gegen Panathinaikos Athen wettmachen.