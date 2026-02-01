Die Stuttgarter Spieler bejubeln den späten Siegtreffer Keystone

Stuttgart feiert in der Bundesliga dank einem Traumtor von Ermedin Demirovic in der 90. Minute einen 1:0-Heimsieg gegen Freiburg und ist nun Tabellen-4.

Keystone-SDA SDA

Zuvor hatten die Gastgeber etliche Chancen nicht genutzt. Die Schwaben blieben in der Meisterschaft im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen und feierten dabei ihren fünften Sieg. Der zuletzt verletzt gewesene Schweizer Verteidiger Luca Jaquez wurde bei Stuttgart in der 93. Minute eingewechselt. Bei Freiburg stand Johan Manzambi bis zur 68. Minute auf dem Platz sowie Bruno Ogbus ab der 78.