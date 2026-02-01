  1. Privatkunden
Deutschland Stuttgart siegt dank spätem Tor

SDA

1.2.2026 - 17:49

Die Stuttgarter Spieler bejubeln den späten Siegtreffer
Die Stuttgarter Spieler bejubeln den späten Siegtreffer
Keystone

Stuttgart feiert in der Bundesliga dank einem Traumtor von Ermedin Demirovic in der 90. Minute einen 1:0-Heimsieg gegen Freiburg und ist nun Tabellen-4.

Keystone-SDA

01.02.2026, 17:49

01.02.2026, 18:08

Zuvor hatten die Gastgeber etliche Chancen nicht genutzt. Die Schwaben blieben in der Meisterschaft im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen und feierten dabei ihren fünften Sieg. Der zuletzt verletzt gewesene Schweizer Verteidiger Luca Jaquez wurde bei Stuttgart in der 93. Minute eingewechselt. Bei Freiburg stand Johan Manzambi bis zur 68. Minute auf dem Platz sowie Bruno Ogbus ab der 78.

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Dorn: «Eine Niederlage wäre heute nicht verdient gewesen»

Dorn: «Eine Niederlage wäre heute nicht verdient gewesen»

01.02.2026

Görtler: «Die Rote Karte bricht uns das Genick»

Görtler: «Die Rote Karte bricht uns das Genick»

01.02.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Dorn: «Eine Niederlage wäre heute nicht verdient gewesen»

Dorn: «Eine Niederlage wäre heute nicht verdient gewesen»

Görtler: «Die Rote Karte bricht uns das Genick»

Görtler: «Die Rote Karte bricht uns das Genick»

