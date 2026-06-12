Hwang In-Beom trifft zum 1:1 und bereitet das Siegtor Südkoreas vor Keystone

Hwang In-Beom, 29-jähriger Mittelfeldspieler von Feyenoord Rotterdam, rettet den überlegenen Südkoreanern in Guadalajara gegen Tschechien den Sieg. Dank In-Beom gelingt den Asiaten die Wende vom 0:1 zum 2:1.

Keystone-SDA SDA

Nach einer Stunde schien Südkorea die Partie, die sie zuvor dominiert hatten, zu entgleiten. Nach einem weiten Einwurf köpfte Captain Ladislav Krejci das tschechische Team aus kurzer Distanz in Führung. Aber Südkorea vermochte zu reagieren: Acht Minuten nach dem 0:1 glich Hwang In-Beom mit einer brillanten Einzelleistung und dem 13. Abschlussversuch der Asiaten zum 1:1 aus. Und weitere 13 Minuten später legte In-Beom mit einem erneut brillanten Move dem kurz vorher eingewechselten Oh Hyeongyu das Siegtor perfekt auf.

In-Beom mit «Heimvorteil»

Hwang In-Beom entpuppte sich zweifellos zum Mann des Spiels, was irgendwie passte. In-Beom wuchs in Daejeon auf, der Schwesterstadt von Guadalajara. Seine Karriere in Übersee startete er in Nordamerika (Vancouver). Danach führte ihn sein Weg nach Russland, zurück in die Heimat und schliesslich nach Griechenland, Serbien und vor zwei Jahren zu Feyenoord Rotterdam. Dort spielt er seit zwei Jahren – so lange wie nirgends zuvor.

Die Südkoreaner treffen nächsten Freitag auf Mexiko – das Duell der ersten zwei Sieger dieser WM. Die Tschechen hingegen hoffen, dass das Turnier in Nordamerika genau andersrum verläuft als ihre letzte WM-Teilnahme vor 20 Jahren in Deutschland. Damals gewannen die Tschechen das Startspiel gegen die USA, schieden aber nach der Vorrunde aus.

Südkorea – Tschechien 2:1 (0:0)

Estadio Guadalajara. – 44'985 Zuschauer. – SR Omar. – Tore: 59. Krejčí 0:1. 67. Hwang In-Beom 1:1. 80. Oh Hyeon-Gyu 2:1.