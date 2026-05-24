Granit Xhaka gelang mit Sunderland eine fantastische Saison Keystone

Sunderland mit Granit Xhaka krönt seine Premier-League-Saison mit der Qualifikation für die Europa League. In der 38. und letzten Runde gewinnt der Aufsteiger daheim gegen Chelsea 2:1.

Keystone-SDA SDA

Gegen jegliche Prognose von Anfang der Saison beendet Sunderland die Meisterschaft in Englands höchster Liga auf dem 7. Platz und lässt unter anderem Mannschaften wie Chelsea, Newcastle oder Tottenham hinter sich. Mit Xhaka als Captain gelang im Stadium of Light der benötigte Heimsieg, um erstmals seit 53 Jahren wieder international vertreten zu sein.

Verteidiger Trai Hume und ein Eigentor brachten Sunderland 2:0 in Führung. Chelsea gelang in der 56. Minute durch Cole Palmer nur noch der Anschlusstreffer. Die letzte halbe Stunde spielten die Londoner nach dem Platzverweis gegen Wesley Fofana nur noch zu zehnt. Nächste Saison wird Chelsea von Xabi Alonso trainiert.

Neben Sunderland wird Bournemouth in der Europa League spielen. Das vom schweizerisch-deutschen Doppelbürger Fabian Hürzeler betreute Brighton tritt in der Conference League an. Für die Champions League sind Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa und Liverpool teilnahmeberechtigt.

Im Abstiegskampf zog Tottenham den Kopf nochmals aus der Schlinge und verhinderte mit dem 1:0-Heimsieg gegen Everton den Abstieg. Den goldenen Treffer erzielte der von Bayern München ausgeliehene João Palhinha kurz vor der Pause. Eine Niederlage wäre fatal gewesen: Das unmittelbar hinter Tottenham liegende West Ham siegte gegen Leeds 3:0 und wäre im Fall eines Ausrutschers von Tottenham vorbeigezogen. So aber steht West Ham als dritter Absteiger neben Wolverhampton und Burnley fest.