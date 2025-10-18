Granit Xhaka hat derzeit gut lachen Keystone

Captain Granit Xhaka bleibt mit Sunderland auch im vierten Heimspiel seit dem Aufstieg in die Premier League ungeschlagen.

Keystone-SDA SDA

Das 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers war der dritte Sieg vor heimischen Publikum. Nordi Mukiele brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, das 2:0 (92.) war ein Eigentor von Ladislav Krejci. Sunderland belegt in der Tabelle den erstaunlichen 7. Rang.

Leader ist weiterhin Arsenal, das sich dank eines Treffers von Leandro Trossard (58.) auswärts gegen Fulham 1:0 durchgesetzt hat. Das Team von Trainer Mikel Arteta führt die Rangliste nach acht Runden mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 15:3 an. Drei Zähler dahinter folgt Manchester City, das Everton zu Hause 2:0 bezwungen hat. Beide Treffer schoss Erling Haaland, der nun bei elf Saisontore in der Premier League steht.