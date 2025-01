Sven Ziegler Leiter Desk & Redaktor Themen-Schwerpunkte: Nationale und internationale News, Ukraine, Reisen und Aviatik

Sven Ziegler ist seit Februar 2024 bei blue News. Zuvor war er fünf Jahre als News- und Sport-Redaktor beim «Blick» tätig. Seine journalistische Laufbahn begann er als Praktikant beim «Zürcher Oberländer», gefolgt von der berufsbegleitenden Ausbildung an der Ringier Journalistenschule. In seiner Freizeit steht er als Fussballschiedsrichter auf dem Platz – ein Hobby, das ihn lehrt, selbst in hitzigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren.