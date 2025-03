Syl Battistuzzi

FCZ-Präsident nimmt Stellung

Canepa über Mendy-Debatte: «Es war sicher unglücklich formuliert»

Der FC Zürich holte mit Benjamin Mendy einen Weltmeister in die Super League. Die Vergangenheit des Spielers hallte bis in die Schweiz nach. Der Transfer stiess auf viel Kritik. FCZ-Boss Ancillo Canepa nimmt nun in einem Interview Stellung.