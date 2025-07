Die Route führte durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Keystone

Tausende Fans der Schweizer Frauen-Nati haben am Sonntag den Weg vom Bundesplatz zum Stadion Wankdorf unter die Füsse genommen. Auch Anhängerinnen von Gegner Island beteiligten sich am Fanmarsch.

Keystone-SDA SDA

Die Route führte durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Die Stimmung war friedlich und ausgelassen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Nur das Wetter spielte nicht ganz mit; es war windig und deutlich kühler als in den vergangenen Tagen.

Die Host City Bern strebte den grössten Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Fussballeuropameisterschaften an. Der bisherige Rekord war am Samstag in Luzern aufgestellt worden. Dort beteiligten sich 8000 Menschen am Fanmarsch vor Holland-Wales, mehrheitlich aus den Niederlande.

Diese Zahl gaben die Host City Luzern und der europäische Fussballverband Uefa am Sonntag bekannt. Die offizielle Berner Zahl soll am Montag kommuniziert werden.

In der Berner Innenstadt herrschte am Sonntagabend reges Treiben. Der Zugang zur Fanzone auf dem Bundesplatz wurde wegen des Andrangs auf zwei Einlass-Stellen beschränkt.