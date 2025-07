Fussball-EM: Deutsche Frauen müssen gegen Frankreich ran

STORY: Drei Spiele, drei Siege: Die Französinnen haben bislang bei der Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz eine starke Leistung gezeigt und konnten auch gegen die hoch eingeschätzten Engländerinnen gewinnen. Bundestrainer Christian Wück sieht Frankreich deshalb vor dem EM-Viertelfinale am Samstagabend gegen Deutschland in der Favoritenrolle. O-Ton Christian Wück, Bundestrainer: «Ich glaube es ist jedem klar, dass sie in der Offensive top besetzt sind, dass sie da Spielerinnen haben, nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch auf der Auswechselbank, die sie eins zu eins tauschen können. Das ist eine unheimliche Wucht, eine unheimliche Schnelligkeit. Auf die müssen wir uns natürlich einstellen, da müssen wir drauf gefasst sein. Aber wir wissen auch, dass wir die gleichen Stärken bei uns in der Mannschaft haben. Auch in der Offensive. Und ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, es wird entscheidend sein, wer welche Offensive in den Griff bekommt.» Klar ist. Wück muss im Vergleich zur enttäuschende 1:4 Niederlage im Spiel gegen Schweden seine Startelf gegen Frankreich verändern. Denn Rechtsverteidigerin Carlotta Wamser fällt nach ihrer Roten Karte aus. Wie die Veränderung ausfallen wird, dazu hielt sich Wück allerdings bedeckt. O-Ton Christian Wück, Bundestrainer: «Das werden Sie hoffentlich morgen auf dem Platz sehen, wie viele Umstellungen wir machen, ob wir überhaupt Umstellung machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Ich glaube, wir sind davon überzeugt, von der Art und Weise, wie wir Fussball spielen wollen. Aber ich habe es von Anfang an gesagt, wir werden uns auf jeden Gegner einstellen, wir werden uns auf jeden Gegner so vorbereiten, dass wir auch ein paar Veränderungen bei uns machen. Das machen wir aber in jedem Spiel.» Die Französinnen werden der deutschen Mannschaft alles abverlangen. Wück jedenfalls versicherte, dass seine Spielerinnen auch auf ein mögliches Elfmeterschiessen gut vorbereitet seien.

18.07.2025