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Cupfinal Tausende St. Galler Fussballfans am Fanmarsch in Bern

SDA

24.5.2026 - 11:47

Die St. Galler Fussballfans im Anmarsch aufs Berner Wankdorf.
Die St. Galler Fussballfans im Anmarsch aufs Berner Wankdorf.
Keystone

Bern in grüner Hand: Tausende St. Galler Fussballfans sind am Sonntag zum Fussball Cupfinal in Bern angereist. Vom der Innenstadt zog ein bewilligter Fanmarsch bis ins Wankdorfstadion.

Keystone-SDA

24.05.2026, 11:47

24.05.2026, 12:04

Am Vormittag versammelten sich die Fans bei frühsommerlichem Prachtswetter in der Innenstadt. Auf dem Waisenhausplatz wogte bald schon ein grünes Meer aus Leibchen und Fahnen. Der Fanmarsch setzte sich etwas nach 10.30 Uhr in Gang. «Hopp Sanggalle!» erschollen laute Sprechgesänge begleitet von Trommeln.

Unterwegs von der Innenstadt via Lorrainebrücke und Nordring wurde Feuerwerk gezündet, auch Rauchpetarden wurden abgelassen. Unter den Fans waren auch viele Familien mit ihren Kindern. Sie waren etwas weiter hinten im Fanzug zu finden. Die Knirpse schwenkten eifrig ihre Sankt Galler-Fähnchen.

Die St. Galler Fans marschierten dem Stadion im Berner Wankdorf recht siegessicher entgegen, denn ihre Mannschaft tritt gegen einen unterklassigen Gegner, den Waadtländer Verein Stade Lausanne Ouchy, an. Die Ostschweizer gelten als haushohe Favoriten. Die Fans aus der Westschweiz fuhren in Extrazügen direkt ins Wankdorf und gingen von dort auf anderer Route ins Stadion.

Der grosse Fanmarsch der St. Galler sorgte in der Stadt vorübergehend für Verkehrseinschränkungen. Die Polizei begleitete den Fanmarsch, bleib aber grösstenteils im Hintergrund.

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