Taylor Fritz ballt die Siegerfaust Keystone

Taylor Fritz steht zum ersten Mal im Endspiel der ATP Finals. Der 27-jährige Weltranglisten-Fünfte bezwingt im Halbfinal den als Nummer 2 gesetzten Deutschen Alexander Zverev 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

SDA

Ein Break im ersten Satz und zwei Punkte bei Service Zverev im entscheidenden Tiebreak gaben in der ausgeglichenen Partie den Ausschlag zugunsten des US-Open-Finalisten Fritz, der 15 Asse schlug.

Für Zverev, der das heuer mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Saison-Abschlussturnier der besten acht Tennisspieler 2018 und 2021 gewonnen hat, war es die vierte Niederlage gegen Fritz in diesem Jahr. Schon am US Open und in Wimbledon sowie am Laver Cup hatte sich der Amerikaner gegen den gleichaltrigen Deutschen durchgesetzt. Insgesamt führt Fritz im Direktvergleich nun mit 7:5 Siegen.

Fritz' Finalgegner am Sonntag wird entweder der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner oder der Norweger Casper Ruud sein.

jos, sda