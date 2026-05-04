Thierno Barry (Mitte) erhält die Gratulationen von Teamkollegen nach seinem ersten Doppelpack in der Premier League – ausgerechnet gegen Manchester City Keystone

Thierno Barry schiesst mit zwei Toren innerhalb von 13 Minuten Everton zum 3:3 gegen Manchester City. Damit verbleibt Manchester City fünf Punkte und zwei Verlustpunkte hinter Leader Arsenal.

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Thierno Barry! Vor zwei Jahren wechselte der 23-jährige Franzose vom FC Basel zu Villarreal. Seit dem damaligen Transfer gelangen Barry bloss noch einmal mehr als ein Tor in einem Spiel – im Dezember 2024 ein Hattrick beim 5:2-Auswärtserfolg bei Leganes.

Mit dem ersten Doppelpack in der Premier League verhilft Barry dem FC Arsenal zu Vorteilen im Titelrennen. Arsenal kann sich mit Siegen gegen West Ham (a/18.), Burnley (h/19.) und Crystal Palace (a/15.) den Titel sichern. Barry glich zuerst für Everton zum 1:1 aus (68.), später gelang ihm auch noch das 3:1 (81.). Erling Haaland (83.) und der Belgier Jeremy Doku (mit seinem zweiten Goal) in der 97. Minute realisierten für die Gäste noch den Ausgleich.