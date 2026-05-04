  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

England Thierno Barrys grosser Auftritt

SDA

4.5.2026 - 23:13

Thierno Barry (Mitte) erhält die Gratulationen von Teamkollegen nach seinem ersten Doppelpack in der Premier League – ausgerechnet gegen Manchester City
Thierno Barry (Mitte) erhält die Gratulationen von Teamkollegen nach seinem ersten Doppelpack in der Premier League – ausgerechnet gegen Manchester City
Keystone

Thierno Barry schiesst mit zwei Toren innerhalb von 13 Minuten Everton zum 3:3 gegen Manchester City. Damit verbleibt Manchester City fünf Punkte und zwei Verlustpunkte hinter Leader Arsenal.

Keystone-SDA

04.05.2026, 23:13

04.05.2026, 23:16

Thierno Barry! Vor zwei Jahren wechselte der 23-jährige Franzose vom FC Basel zu Villarreal. Seit dem damaligen Transfer gelangen Barry bloss noch einmal mehr als ein Tor in einem Spiel – im Dezember 2024 ein Hattrick beim 5:2-Auswärtserfolg bei Leganes.

Mit dem ersten Doppelpack in der Premier League verhilft Barry dem FC Arsenal zu Vorteilen im Titelrennen. Arsenal kann sich mit Siegen gegen West Ham (a/18.), Burnley (h/19.) und Crystal Palace (a/15.) den Titel sichern. Barry glich zuerst für Everton zum 1:1 aus (68.), später gelang ihm auch noch das 3:1 (81.). Erling Haaland (83.) und der Belgier Jeremy Doku (mit seinem zweiten Goal) in der 97. Minute realisierten für die Gäste noch den Ausgleich.

Meistgelesen

Hat Donald Trump eine neue Eskalation ausgelöst?
Zweites Todesopfer bestätigt +++ Fahrer ist 33-jähriger Deutscher und war polizeibekannt
Trump droht Iran bei Angriff auf US-Schiffe mit Vernichtung

Videos aus dem Ressort

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG

Cupsieg, Vizemeisterschaft, Einzug in den Europacup. Der FC St. Gallen 1879 hat klare Erwartungen für den Saisonendspurt. Über richtungsweisende Wochen spricht Stefan Eggli mit Enrico Maassen, Matthias Hüppi und Andreas Böni.

04.05.2026

Maassen: «Broschinski ist eine Option für uns»

Maassen: «Broschinski ist eine Option für uns»

04.05.2026

Nicolas Hojac: «In der Eiger-Nordwand befinde ich mich in meiner Komfortzone»

Nicolas Hojac: «In der Eiger-Nordwand befinde ich mich in meiner Komfortzone»

Nicolas Hojac über Risikomanagement und die psychologischen Grenzen des Extrembergsteigens. Der Tod seines Mentors Ueli Steck führte ihn zu einer bewussteren Kalkulation von Gefahren.

30.04.2026

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG

Maassen: «Broschinski ist eine Option für uns»

Maassen: «Broschinski ist eine Option für uns»

Nicolas Hojac: «In der Eiger-Nordwand befinde ich mich in meiner Komfortzone»

Nicolas Hojac: «In der Eiger-Nordwand befinde ich mich in meiner Komfortzone»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Kobel ärgert sich über Mitspieler ++ Zwei Schweizer feiern Meistertitel, drei steigen ab

Söldner-CheckKobel ärgert sich über Mitspieler ++ Zwei Schweizer feiern Meistertitel, drei steigen ab

Double-Held beim FCB. Fabio Celestini bei ZSKA Moskau freigestellt

Double-Held beim FCBFabio Celestini bei ZSKA Moskau freigestellt

Super League. GC drei Spiele ohne Arigoni

Super LeagueGC drei Spiele ohne Arigoni