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Nächstes WM-Einreise-Drama Thomas Partey darf nicht nach Kanada

SDA

12.6.2026 - 20:15

Thomas Partey darf nicht nach Toronto
Thomas Partey darf nicht nach Toronto
Keystone

Ghanas Mittelfeldspieler Thomas Partey darf nicht nach Kanada einreisen und verpasst damit das erste WM-Spiel der Afrikaner.

Keystone-SDA

12.06.2026, 20:15

12.06.2026, 20:19

Die kanadischen Behörden verweigerten dem 32-Jährigen von Villarreal die Einreise, bestätigte die FIFA verschiedene Medienberichte.

Partey ist in England wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Vor einem Londoner Gericht plädierte er auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen. Die Vorwürfe von mehreren Frauen gehen auf die Jahre 2020 bis 2022 zurück, als er für Arsenal London spielte.

Ghana bestreitet seine WM-Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Schweizer Zeit in Toronto gegen Panama. Für die weiteren Vorrundenpartien stünde der 57-fache Internationale wieder zur Verfügung. Diese finden am 23. Juni gegen England und am 27. Juni gegen Kroatien in den USA statt. Dorthin durfte Partey einreisen. Das Teamcamp von Ghana befindet sich in Boston.

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