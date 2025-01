Der FC Thun zum Rückrundenstart schon gut im Schuss Keystone

Leader Thun startet siegreich in die zweite Saisonhälfte in der Challenge League. Die Berner Oberländer schlagen Vaduz 3:1 und fügen den Liechtensteinern damit die erste Niederlage seit September zu.

Der FC Thun will zum Saisonende endlich die Rückkehr in die Super League geschafft haben. Der Auftakt zu diesem Unterfangen gelingt nach der Winterpause wie erhofft. Das Team von Mauro Lustrinelli schlug am Freitagabend den FC Vaduz 3:1. Die ersten beiden Saisontore von Nils Reichmuth kurz vor und nach der Pause brachten die Thuner in der heimischen Arena auf Kurs, auf den Anschlusstreffer der Vaduzer durch Kaio Eduardo (56.) fand der FCT in der Person von Elmin Rastoder eine Antwort (67.)

Dadurch endete für das von Ex-Thun-Coach Marc Schneider trainierte Vaduz eine eindrückliche Serie der Ungeschlagenheit. Zuletzt waren die Liechtensteiner zuvor Ende September gegen Etoile Carouge ohne Punkte geblieben.

Ebendieses Carouge war lange erster Verfolger des FC Thun, doch nach dem 1:1 gegen Wil wurden die Romands von Aarau überholt, das nach einem 2:1 gegen Nyon nun mit vier Punkten Rückstand Rang 2 belegt.

Resultate

Neuchâtel Xamax FCS – Stade Lausanne-Ouchy 1:2 (1:1). Stade Nyonnais – Aarau 1:2 (1:0). Etoile Carouge – Wil 1:1 (1:1). Thun – Vaduz 3:1 (1:0). – Samstag: Bellinzona – Schaffhausen 18.00.

Rangliste

1. Thun 19/36 (35:20). 2. Aarau 19/32 (32:23). 3. Etoile Carouge 19/31 (33:28). 4. Vaduz 19/28 (27:29). 5. Wil 19/26 (29:24). 6. Neuchâtel Xamax FCS 19/25 (31:38). 7. Stade Lausanne-Ouchy 18/20 (30:25). 8. Bellinzona 18/18 (22:28). 9. Stade Nyonnais 19/18 (25:42). 10. Schaffhausen 17/16 (21:28).